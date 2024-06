Ce mercredi 26 juin, les élections législatives sont l'événement le plus médiatisé de ces dix dernières années, cinq personnes sont mortes en marge de manifestations réprimées au Kenya et les Jeux de Paris 2024 commencent dans un mois.

Ce mercredi 26 juin, la fondation Jean Jaurès a scruté les contenus de 117 médias pour déterminer quel sujet avait produit le plus de contenus. Sans surprise, les élections législatives et leur campagne express deviennent l'événement le plus médiatisé de la décennie, plus encore que les élections présidentielles de 2017 et 2022.

Sur ce scrutin, Héloïse se demande ce matin si les mesures annoncées par Gabriel Attal concernant le bac peuvent être annulées ? Rien n'est automatique, une mesure ne s'annule pas dès le changement de gouvernement, il faudra que le nouveau Premier ministre la fasse annuler. Pour avoir une idée de ce qu'il peut se passer, il faut donc scruter les programmes.

Cinq personnes sont mortes au Kenya, en marge de manifestations réprimées par la police. Ce mardi, des manifestants se sont introduits dans l'enceinte du Parlement à Nairobi et une ONG de défense des droits humains au Kenya dit avoir vu la police tirer à balles réelles sur la foule. Le mouvement "Occupy Parliament" proteste contre une nouvelle politique de taxe censée participer au désendettement du pays. Le président kényan, William Ruto, s'est engagé à réprimer "la violence et l'anarchie".

Alors que Jeux de Paris 2024 commencent dans un mois, jour pour jour, l'association Les Shifters pointent les fausses promesses du comité d'organisation sur l'empreinte carbone de l'événement. Les Jeux doivent émettre deux fois moins de gaz à effet de serre que ceux de Londres en 2012, c'est sans compter sur les déplacements internationaux des visiteurs. Pour baisser l'empreinte carbone, les Shifters proposent d'installer des fans zones partout dans le monde.

