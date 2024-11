"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce mercredi 13 novembre, le président élu des États-Unis Donald Trump a confirmé sa promesse de campagne en nommant Elon Musk à la tête d'un nouveau ministère inédit de l'Efficacité gouvernementale. L'homme le plus riche du monde, patron de X, Tesla et SpaceX, sera notamment chargé de "couper dans les dépenses inutiles". Il promet déjà du "divertissement" avec la publication prochaine d'un "classement des dépenses les plus terriblement stupides".

Un film culte à grand spectacle sort ce mercredi au cinéma. Le réalisateur Ridley Scott avait obtenu cinq Oscars pour son premier Gladiator. 24 ans après, on retourne dans la Rome antique avec un casting cinq étoiles et des effets spéciaux impressionnants... mais l'argent ne fait pas tout.

Pendant ce temps, dans la Rome contemporaine, un petit cinéma d'art et d'essai compte plus son inventivité que sur les blockbusters pour remplir ses salles. Trois ans après sa fermeture, le Troisi est devenu la salle la plus fréquentée d'Italie... et ses nocturnes NBA n'y sont pas pour rien !

