Ce mardi 29 octobre, à J-7 avant l'élection présidentielle américaine, "Ça dit quoi" continue sa semaine aux États-Unis. Pour ce deuxième épisode, direction l'université Ann Arbor du Michigan qui met tout en œuvre pour que les étudiants puissent voter. En 2020, 50% des Américains de moins de 30 ans avaient voté, en hausse de 11 points par rapport à 2016.

Le parquet de Montpellier a ouvert une enquête après la mort d'une jeune femme de 25 ans qui n'a pas été prise en charge par le Samu, malgré ses appels répétés au 15. "Elle nous disait qu'elle avait le corps qui lui brûlait de l'intérieur", explique une de ses amies à France 2. La jeune femme est décédée d'une méningite aiguë. Sa famille a porté plainte.

Et puis, c'est finalement l'Espagnol Rodri de Manchester City qui a décroché le Ballon d'or devant l'attaquant brésilien du Real, Vinicius. Le club de Madrid ne l'a pas supporté et a même boycotté la cérémonie à Paris. Chez les supporters madrilènes non plus, ce Ballon d'or ne laisse pas indifférent.

