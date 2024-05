PODCAST. Drapeau palestinien, violences sexuelles et études de médecine, pro des maths à 2 ans : ça dit quoi ce 29 mai ?

Ce mercredi 29 mai, un député a été exclu de l'Assemblée nationale après avoir brandi un drapeau palestinien en séance, un rassemblement se prépare pour empêcher un étudiant en médecine condamné pour agressions sexuelles d'exercer et un enfant de 2 ans fait sensation aux Etats-Unis.

"Salut c'est Sarah, ça dit quoi ?"

Ce mercredi 29 mai, le député La France insoumise Sébastien Delogu a été exclu 15 jours de l'Assemblée nationale pour avoir brandi un drapeau palestinien pendant la séance de questions au gouvernement. La moitié de son salaire a également été suspendue. C'est la sanction maximale que l'Assemblée peut donner à un député.

Un étudiant en médecine condamné pour agressions sexuelles dans le cadre privé peut-il continuer son cursus ? Plusieurs associations et collectifs répondent non et iront manifester ce mercredi devant le ministère de la Santé. Cet étudiant, en ce moment en stage au CHU de Limoge pourrait devenir interne au mois de novembre s'il réussit ses examens.

Calculer 7 x 79 sans calculatrice, c'est faisable... Mais rarement à deux ans. C'est pourtant le talent de Devan, jeune américain qui maîtrise à son âge les opérations mathématiques de base. Filmé par ses parents il a déjà plus d'un million d'abonnés sur Tiktok et a impressionné les jurys de l'émission "America's Got Talent" (L'Amérique à un incroyable talent).

♬ original sound - Baby DEV @devanlovesnumbers Do you think the judges were impressed? 🥹😬 We’re so proud of our son. 💙 To celebrate his joy of math, we put together a list of activities we love to include in Devan’s daily routine. Maybe you can use them with your little one. Do you want us to share? Head to our page. Tune in to @America’s Got Talent #watch our full episode Tuesday, May 28th. 8/7c #agt

"Ça dit quoi ?", un podcast à écouter du lundi au vendredi à partir de 7h30 sur franceinfo.fr, sur la chaîne WhatsApp de franceinfo, sur TikTok ou sur toutes les plateformes de podcast :

Une envie particulière, une actu te questionne ou t'a fait réagir ? Présente-toi et envoie un vocal à "Ça dit quoi" pour participer à un prochain épisode : "Salut Léo, salut Sarah !"