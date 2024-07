"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce mardi 23 juillet, le fonds mondial pour la nature (WWF) alerte sur "les records" climatiques établis dans le monde en 2023 et appelle à ne pas les battre, à l'occasion des Jeux olympiques de Paris-2024. "Plus de 77 pays ont battu un record climatique en 2023. Il y a des records à ne pas battre", lance le WWF dans une vidéo.

Elle est une grande chance de médaille française aux JO, mais Romane Dicko est aussi la cible de commentaires grossophobes sur TikTok. Elle répond à ses harceleurs : "Je fais du haut niveau et j’ai des bourrelets, oui, ça existe ! Qui croit encore que les personnes qui font du sport sont forcément fines ?"

Et puis, chaque mardi et vendredi de cet été, retrouve "Ça dit quoi cet été" dans ton podcast habituel, en collaboration avec l'association Chemins d'avenirs qui accompagne dans leurs projets des jeunes des zones rurales et des petites villes. Dans ce cinquième épisode, Mathéo nous raconte pourquoi il a décidé d'arrêter l'exploitation agricole pour un métier plus orienté vers le commerce.

