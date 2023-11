PODCAST. Des Français libérés par le Hamas, prix du tabac et zones de vacances scolaires : ça dit quoi ce 28 novembre ?

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce mardi 28 novembre, trois adolescents franco-israéliens sont gardés en observation dans un hôpital de Tel-Aviv après avoir été libérés lundi par le Hamas. Ce sont les trois premiers otages français libérés. La trêve initiale, qui devait se terminer ce mardi à 6h, a été prolongée d'au moins deux jours.

Le gouvernement doit annoncer une nouvelle hausse des prix du tabac. Le paquet de centimes va ainsi augmenter de 40 à 50 centimes, selon la Confédération des buralistes. Parallèlement, des députés commencent à travailler en commission ce mardi soir sur la proposition de loi transpartisane visant à interdire les cigarettes électroniques jetables.

Et puis, alors que certains élèves sont aujourd'hui obligés d'attendre jusqu'à 11 semaines entre les vacances de printemps et celle d'été, une commission envisage de passer de trois à deux zones de vacances scolaires pour réduire ces écarts entre élèves de différentes régions.

"Ça dit quoi" t'invite à participer à des épisodes spéciaux pour Noël ! Un évènement t'a marqué en 2023 et tu aimerais qu'on l'aborde ? Une thématique de 2024 t'intéresse et tu voudrais qu'on en parle ? Que ce soient les élections européennes de 2024, les JO de Paris, les émeutes suite à la mort de Nahel, le harcèlement scolaire, les catastrophes naturelles ou tout ce que tu veux ! Présente-toi et envoie-nous tes questions et tes réactions à cet évènement par message vocal ici.

