Ce lundi 28 octobre, rencontre avec la communauté afro-américaine de Detroit qui vote de plus en plus pour Donald Trump, Gérard Depardieu est jugé pour agressions sexuelles, et des supporters de l'OM ont quitté le Vélodrome pendant la défaite de Marseille contre Paris.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce lundi 28 octobre, à huit jours de l'élection présidentielle qui départagera Donald Trump et Kamala Harris, "Ça dit quoi" entame une semaine aux États-Unis. Pour ce premier épisode, rencontre avec la communauté noire de Detroit qui vote de plus en plus pour le candidat républicain. Certains électeurs afro-américains sont accusés de refuser de voter pour une femme.

#etatsunis ♬ son original - Franceinfo @franceinfo 🇺🇸 🗳️ Reportage à Detroit, Michigan, États-Unis. Selon un sondage du NY Times, les électeurs afro-américains, particulièrement les hommes, sont moins séduit par Kamala Harris qu’ils ne l’étaient par Joe Biden en 2020. Et la défiance des moins de trente ans envers les démocrates est grande. 40% d’entre eux accordent plus de crédit aux républicains qu’au parti de Kamala Harris. Parole donnée aux jeunes de Detroit, une ville qui compte près de 80% d’Afro-Américains. 🎥🎤 Sarah Callamand et Thomas Sellin #franceinfo #sinformersurtiktok #trump #election

Le procès de Gérard Depardieu pour agressions sexuelles doit s'ouvrir ce lundi à Paris. L'acteur est accusé par deux femmes qu'il a côtoyées sur le tournage du film "Les volets verts". Il sera finalement absent au tribunal pour raison de santé et entend donc demander un report de l'audience.

Et puis, chose rare au Vélodrome, des supporters de l'OM ont quitté le stade dès la mi-temps du Classique perdu (0-3) contre le PSG. Cela fait 13 ans que Marseille n'a plus gagné un match contre Paris. Au classement, le club de la capitale conforte sa place de leader devant Monaco et six points devant l'OM.

