Ce jeudi 5 décembre, Michel Barnier doit présenter sa démission au président de la République à 10 heures, après l'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée nationale ce mardi soir. Certains députés appellent à la démission d'Emmanuel Macron, qui doit s'exprimer à 20 heures.

Malgré la chute du gouvernement, les salariés de la fonction publique ont maintenu leur grève ce jeudi, pour alerter sur leurs conditions de travail et mettre la pression sur le futur exécutif. Dans l'enseignement le mouvement s'annonce très suivi, avec 50% de grévistes dans les collèges et les lycées. Après avoir connu cinq ministres différents en deux ans et demi, les enseignants s'inquiètent de n'avoir que des réformes qui s'enchaînent et demandent de la stabilité.

La candidature avait été lancée il y a dix ans : le métier de couvreur-zingueur est désormais inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Une reconnaissance qui vise à perpétuer le savoir-faire et le sauvegarder dans le temps. A Paris, 80% des toits sont en métal et le secteur manque de main-d’œuvre pour les entretenir.

Le savon d'Alep, le henné, la culture foraine ou encore la cassave ont aussi été inscrits.

