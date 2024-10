Ce mercredi 23 octobre, la question de la consommation de drogue en politique est relancée par l'affaire Andy Kerbrat, des Français refusent le don d'organes après qu'un Américain déclaré en mort cérébrale s'est réveillé, et "Les Loups-Garous de Thiercelieux" sont réadaptés par Canal+ et Netflix.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce mercredi 23 octobre, deux jours après l'interpellation du député LFI Andy Kerbrat pour avoir acheté de la drogue, la question de sa démission divise. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau l'appelle "à tirer les conséquences de ses actes" mais selon son collègue insoumis David Guiraud "il va y avoir beaucoup moins de députés" si on leur demande de démissionner à chaque problème d'alcool ou drogue. Par le passé, d'autres députés avaient également alerté sur ces comportements déviants pour tenir le rythme en politique.

Les autorités sanitaires françaises s'inquiètent d'un bond des refus de prélèvement d'organes après un fait divers aux États-Unis. Un patient de 36 ans déclaré en état de mort cérébrale s'est finalement réveillé juste avant d'être prélevé, mais cette situation serait "impossible en France" où nos protocoles et les multiples vérifications sont stricts, selon l'Agence de la biomédecine.

Et puis c'est un retour en force pour un jeu de société dont le succès ne s'est finalement jamais arrêté. Plus de 20 ans après sa création, "Les Loups-Garous de Thiercelieux" sont adaptés dans un jeu télé par Canal+ et dans un film qui sort ce mercredi sur Netflix. Depuis ses débuts, plus de 7 millions d'exemplaires se sont vendus dans 16 pays, dont encore 250 000 en 2023 en France.

