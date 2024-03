PODCAST. Compétition inclusive sur Twitch et Zevent, aide à l'Ukraine et aux civils de Gaza : ça dit quoi ce 13 mars ?

Ce mercredi 13 mars, le streamer Zerator organise une édition spéciale de sa compétition "Fight for Sub" réservée aux femmes et aux genres marginalisés, les sénateurs s'apprêtent à voter l'accord de sécurité avec l'Ukraine et un premier bateau chargé de nourriture est parti de Chypre direction Gaza.

Ce mercredi 13 mars au soir, le streamer Zerator co-animera sur Twitch une édition du "Fight for Sub", une compétition entre streamers, sur le jeu PUBG. Une 23ème édition spéciale car réservée aux femmes et aux genres marginalisés, diffusée sur la chaîne de la streameuse Little Big Whale. Selon l'association Women in Games, en 2023 seuls 7% des participants à des tournois de jeux vidéo étaient des femmes.

Ce mardi soir, toujours sur Twitch, Zerator a confirmé qu'il y aura bien une édition du Zevent en 2024. Après une édition record de ce marathon caritatif en 2022, qui avait rapporté plus de 10 millions d'euros à quatre associations de protection de l'environnement, l'équipe organisatrice avait annoncé vouloir faire une pause pour repenser l'événement.

L'Assemblée nationale a validé mardi soir l'accord sur l'aide française à l'Ukraine, signée par les deux pays en février. Prévu pour 10 ans, cet accord comprend 3 milliards d'euros d'aide sur l'année 2024, pour de l'équipement militaire ou la formation des soldats ukrainiens, mais aussi une aide à la reconstruction, entre autres. Après ce premier vote non-contraignant, les sénateurs se prononceront ce mercredi soir.

Un premier bateau d'aide est parti ce mardi de Chypre en direction de la bande de Gaza. A bord : 200 tonnes de nourriture, qui devraient mettre quelques jours à arriver. Un deuxième, encore plus chargé, est en préparation pour venir en aide à la population menacée par la famine. Selon l'Unrwa, plus d'enfants sont morts à Gaza en quatre mois de guerre qu'en quatre ans de conflit à travers le monde.

