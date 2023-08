"On chipote sur des détails" : à la rencontre de Floriane Zini, testeuse de jeux vidéo

Tout l’été, franceinfo vous fait découvrir des métiers étonnants ou méconnus. Lundi 21 août : le métier de testeuse de jeux vidéo, avec Floriane Zini.

C'est dans un grand open space que travaille Floriane Zini : elle est au cœur d'une salle de l'entreprise Ubisoft entièrement consacré... à Just Dance, ce jeu vidéo ultra-populaire où les joueurs doivent reproduire des chorégraphies. Son travail ? Testeuse de jeux vidéo. "Aujourd'hui, on appelle ça 'QA Analyst' pour 'quality assurance analyst'. Ça veut dire qu'on est le contrôle qualité du jeu vidéo. On s'assure qu'il n'y a pas de bug, de crash...", explique-t-elle.

Au bout de l'open space, un plateau de danse, et de l'autre côté, le bureau de Floriane Zini, couvert de petites figurines de jeux vidéo, et équipé, bien sûr, d'un ordinateur, mais aussi de matériel un peu particulier : "Des manettes, et le switch de développement... Ce sont des consoles un peu différentes de celles qu'on peut trouver dans le commerce", détaille-t-elle, en allumant la console.

"Forcément, le jeu va sortir avec des bugs"

"Là, je lance le jeu en cyrillique", annonce Floriane, en attrapant les manettes. Mais elle ne danse pas, et ne teste pas le jeu en réel. Assise devant l'écran, elle examine la liste des chansons disponibles, et ses sourcils se froncent. "Ça, par exemple, c'est un problème : le cadre blanc qui entoure la playlist est coupé à un endroit, alors qu'ici, il n'est pas coupé", explique-t-elle. C'est pourtant un petit détail. "On est obligés parce que c'est ça qui fait que la qualité d'un jeu est haute : on chipote sur des détails."

Tous les bugs, classés par ordre d'importance, sont ensuite envoyés aux personnels chargés de les résoudre. Floriane et ses collègues doivent vérifier une très longue liste de problèmes possibles en amont, mais aussi après la sortie du jeu.

"On ne sort jamais un jeu qui n'a plus de bugs. Ça n'existe pas parce qu'entre le moment où on commence à faire le jeu et le moment où on le sort, on a une date de sortie annoncée. Et on n'a pas le temps de tout fixer." Floriane Zini, testeuse de jeux vidéo à franceinfo

"Forcément, le jeu va sortir avec des bugs", concède donc la professionnelle. Alors, pour aller plus vite, pour être plus efficace, elle et son équipe utilisent désormais l'intelligence artificielle. Le métier s'est professionnalisé, et le salaire annuel oscille entre 25 000 et 40 000 euros.

Il n'y a pas forcément besoin d'être un accro aux jeux vidéo pour se lancer. "Je ne viens pas du tout du jeu vidéo, j'étais dans l'Éducation nationale, raconte Floriane. À l'heure actuelle, il n'existe pas de formation dans des écoles de jeux vidéo dédiée au 'QA', mais quoi qu'il arrive, ça demande d'avoir une bonne communication, d'être curieux ou curieuse, et aussi de connaître comment fonctionne un jeu vidéo". Mais aussi d'avoir de bonnes bases en informatique.