"La Belle et la Bête" au Grand Hôtel des Rêves à Paris

L’hôtel Le Brun date du XVIIe siècle. Charles le Brun, peintre officiel de Louis XIV, en fut le premier propriétaire. Situé rue du Cardinal Lemoine dans le 5e arrondissement de Paris, il s’appelle désormais Le Grand Hôtel des Rêves. Ce nouveau lieu de spectacle immersif a été entièrement redécoré. Et en ce moment, il s’y joue une version du conte de La Belle et la Bête. "La Belle, elle a choisi la Bête. Il meurt, mais après il devient le beau prince", résume une jeune spectatrice.

De pièce en pièce, le public découvre huit scènes menées bon train par une troupe de comédiens, chanteurs et danseurs. "On oublie que ce sont des comédiens, on croit que ce sont des personnages, donc on est tout de suite happé", confie une maman venue avec sa petite fille de 4 ans.

Et nous voilà, tour à tour, dans une chambre aux portraits magiques, puis dans la salle du trône. Soudain, on recule d’un pas en découvrant le visage apeurant de la Bête… "Il ne vous a pas mangé vos doigts ?", demande au public l'une des comédiennes.

Toujours au plus près des comédiens, on assiste à un banquet à la lueur des chandelles. Dans ces décors soignés, on est émerveillés ! "Les acteurs sont vivants dans la pièce, on bouge avec les comédiens", apprécie un jeune trentenaire. Du théâtre mouvant !

La scène finale du bal est donnée sous le cristal de lustres centenaires. Une jolie façon d’apprivoiser le théâtre et de mettre en scène le patrimoine, dans des espaces habituellement fermés au public.

EN PRATIQUE

Horaires : jusqu’au 17 novembre, les mercredis après-midi, jeudis et vendredis soirs, samedis et dimanches toute la journée.

Tous les jours en période de vacances scolaires.

Tarifs : à partir de 21€ pour les adultes, 19€ pour les enfants

(Jusqu’à 16 ans)

Accès : 47 rue du Cardinal Lemoine75005 PARIS

Métro Cardinal Lemoine ligne 10, Jussieu ligne 7,

RER C gare d’Austerlitz, RER B Saint-Michel Notre-Dame