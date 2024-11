L'histoire du rock racontée aux juniors

Une guitare électrique extatique, un piano virevoltant, une basse super dynamique, accompagnés d’une batterie qui crépite ! Dans le concert spectacle Little Rock Story, quatre musiciens – en chemise et cravate rouge et noire – déroulent l’histoire du rock.

Le rock qui prend racine dans le blues… "J’ai retenu que ça a commencé dans un champ de coton avec l’esclavage", confie une jeune spectatrice. "Pour moi le rock a commencé au Far West avec des cow-boys, et plutôt dans un saloon, avec une bagarre, mais pas dans un champ !"

Comme l'explique le guitariste et chanteur Claude Whipple, "il y a un peu de rock dans toutes les musiques qu’on écoute aujourd’hui. C’est un mélange de plein de musiques, c’est ce qu’on essaye de montrer et de développer dans le spectacle. Et que ça vient du blues ça, c’est primordial."

C’est au conservatoire de Bondy en Seine-Saint-Denis, où le batteur et le chanteur, Romain Piot et Claude Whipple enseignent, que Little Rock Story a été conçu. Avec leur groupe, ils évoquent l’impact de l’évolution technologique sur la musique et le rock, avec l’arrivée de l’électricité, ils parlent du mode de vie qui accompagne chaque style de musique, avec un personnage virtuel qui se déguise pour représenter ces différents courants.

"C’était vraiment super, moi j’ai adoré l’idée qu’on mélange du théâtre et un concert de musique. Les lumières étaient très bien, à chaque fois qu’ils changeaient de style de musique, ils changeaient de lumière. En rouge, tu sentais que c’était plus tonique, quand c’était en bleu c’était plus doux", assure une autre jeune spectatrice.

Et les tubes s’enchaînent… Les années 50 avec Elvis… Les années 60 avec les Beatles. Et ça passe aussi par les influences folk et punk, avec le légendaire Should I stay or should I go, signé The Clash. On plonge dans les années 80, avec les accords mauves de Purple Rain de Prince. Les musiciens allument alors leurs briquets, comme au siècle dernier.

"Mon papa me faisait souvent écouter Lenny Kravitz et Jimmy Hendriks. Dans le rock, j’aime bien les basses, il y a beaucoup de sons, de rythmes, beaucoup de musique bien forte, j’ai adoré et bien aimé l’ambiance qu’ils ont mise, ça déchire !", assure un fan de 10 ans.

L'occasion d'une transmission et d'une communion autour de l’énergie du live. "L’important c’est que les enfants repartent avec cette exigence d’aller vraiment écouter des artistes sur scène", concluent les musiciens du groupe.

En sortant du concert Little Rock Story, petits et grands fredonnent à tue-tête I love rock’n’roll. Un show qui roule ! (LITTLE ROCK STORY)

Little Rock Story se joue chaque dimanche au Théâtre Libre dans le 10e arrondissement de Paris, jusqu’au 5 janvier 2025.