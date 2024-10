Cap sur Dijon pour le festival "Les Écrans de l'aventure"

L'événement se tient jusqu'à demain dimanche dans la capitale bourguignonne. Au menu de cette 33e édition, des livres, des films et des conférences pour voyager et oser l’aventure !

Tout le week-end jusqu'à dimanche soir, Dijon bat au rythme de son festival palpitant, Les Ecrans de l’aventure. Plus de 5000 festivaliers auront participé à cet événement depuis le 1er octobre. "C’est le festival pour se réunir autour de toutes les aventures, l’aventure humaine, sportive, dans la nature et l’aventure de la vie en général", explique le coordinateur de l’événement, Éric Carpentier.

Rencontres littéraires, conférences, ateliers et projections de films, pour cette 33e édition, le festival a mis en compétition 14 documentaires, portant sur des expéditions en milieu extrême (Arctique, désert, haute montagne), des défis sportifs ou des découvertes culturelles. Avec un jury présidé par l’alpiniste Catherine Destivelle.

"L’aventure pour grandir", c’est la thématique choisie cette année. Parmi les films attendus : Le dernier sommet, chronique d’une expédition de 40 jours de l’alpiniste Sophie Lavaud partie à l’assaut d’un sommet très convoité : le Nanga Parbat qui culmine à 8 126 mètres, au nord Pakistan. Passionnant aussi le film Aux pays des brumes de Sophie Planque, qui est partie à vélo expérimenter l’hiver balte, pour rencontrer celles et ceux qui font vivre ces cultures ancestrales. Le public découvrira aussi Le retour du géant dans lequel le fauconnier, Jacques-Olivier Travers, parle de la réintroduction, dans le ciel de France, du plus grand aigle d’Europe : le pygargue à queue blanche.

Les écrans de l’aventure, une manifestation qui peut être un point de départ pour réaliser ses rêves, notamment grâce à l’association La Guilde qui l’organise aux côtés de la ville de Dijon, et qui accompagne des projets solidaires et culturels. "On peut solliciter des bourses de l’aventure, on peut s’engager dans le volontariat international, on peut monter des micro-projets de solidarité, on a tout un monde qui s’ouvre dont le festival est la porte d’entrée", poursuit Eric Carpentier.



"Marche à l’étoile, même si elle est trop haute, ne la quitte pas des yeux. Elle te fera avancer loin, sans fatigue et sans peine." Alexandra David-Neel

Cette citation de l’écrivaine-voyageuse Alexandra David-Neel est un beau résumé de l’état d’esprit du festival qui s’adresse également aux juniors. Avec notamment la présence de l’aventurier Antoine de Suremain qui leur fait découvrir la France dans son émission "Antoine l’aventure" sur Canal+ kids.

En famille, on peut aussi assister à une conférence originale qui présente toutes les héroïnes méconnues de l’aviation et de l’aéropostale. Des pionnières qui ont parfois surpassé les exploits de Mermoz, Guillaumet et Saint-Exupéry.

"Les festivaliers pourront donc grimper, marcher, rêver, progresser lors du festival", résume Eric Carpentier.