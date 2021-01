C'est mon week-end. Relaxation avec un nouveau concept : le DAY-SPA sans contact

Se relaxer grâce à la flottaison en isolation sensorielle. (SAVEURS D'EAUX)

Rez-de-chaussée d’un immeuble moderne, à Vincennes. A peine entré dans le centre de soin Saveurs d’Eaux, on plonge dans une lumière tamisée bleutée et un décor en trompe-l’œil qui rappelle les calanques de Piana en Corse. Musique zen ambiante, on prend une grande inspiration…

Le décor voyageur du centre de soins, Saveurs d'Eaux, à Vincennes. (SAVEURS D'EAUX)

On essaye de s’adapter au maximum. C’est un centre qui est unique sur la façon dont il est conçu. On est vraiment sur des salles privatives pour profiter à fond, être dans sa bulle, et oublier tout le reste. Sébastien Sissa, créateur du Day-Spa

Sébastien Sissa a ouvert les portes de son établissement sept mois avant le premier confinement. Il a donc rapidement proposé un concept adapté : le Day-Spa sans contact. Le principe : le temps d’une demi-journée, vous profitez en individuel de trois soins ne nécessitant pas de contact physique avec un praticien. "C’est une surveillance de tous les instants."

Port du masque, gel hydroalcoolique, nettoyage du matériel après chaque client : le cadre est sécurisé. D’ailleurs, le centre reçoit du personnel de santé. "Il n’y a quasiment rien à toucher entre le moment où l’on rentre, on s’installe, ensuite on est seul dans la salle qui a été aérée, nettoyée, donc du coup on peut retirer son masque pendant le moment de bien-être."

Le centre de soins, Saveurs d'Eaux, a ouvert en septembre 2019 à Vincennes (94). (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Dans une première salle, on s’allonge en maillot de bain, tête à l’extérieur, dans la capsule SPA pour profiter de soins thalasso : sauna, hammam, brumisation, et jet massant aux pieds et sur le corps.

"Ça monte à 45 degrés. Mais ce qu’on recherche ce n’est pas la performance, c’est vraiment le bien-être." Ce vaisseau humide transparent nous transporte au pays de la décompression. Jusqu’à ce que la douche écossaise nous ravive fraîchement ! Excellent pour renforcer le système immunitaire.

Capsule SPA du centre de soins, Saveurs d'Eaux, à Vincennes (94). (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Le voyage se poursuit sur un lit d’hydromassage sous lequel des vaguelettes à la force tonique nous massent de la nuque aux chevilles. Puis, une tasse de thé fumante à la main, on se pose face à grand mur de sel de l'Himalaya qui dégage un air pur. L’air de rien, il offrirait en trois quart d’heure l’équivalent de trois jours en bord de mer. On expire…

Bassin de flottaison. (SAVEURS D'EAUX)

"Voici une porte qui s’ouvre sur un bassin spacieux qui fait deux mètres de hauteur, et on est dans une eau saturée de sel d’Epsom, on a quand même entre 600 et 800 kilos de sel. Et du coup, on va flotter comme sur la mer Morte et on a une température de 35 degrés…"

Se relaxer dans un bassin d’eau salée peu profond, isolé de tout bruit extérieur. C’est ce que promet la flottaison en isolation sensorielle. On se jette à l’eau nu, ou en maillot de bain, et on flotte sur le dos dans cette cabine hermétique à la voûte étoilée. Instantanément, on perçoit notre respiration, elle est comme branchée sur un ampli. Aucune oppression dans ce voyage immobile. On laisse courir nos pensées, on s’automasse, on adopte la position fœtale… Certains s’endorment ! Et c’est sans risque. On ressort de cette expérience dans un état méditatif.

Cette pratique initiée aux États-Unis génère des ondes cérébrales thêta favorisant le calme intérieur. Elle réduirait l'insomnie et les douleurs liées aux contractions musculaires. Chez Saveurs d’Eaux, chaque soin dure 30 minutes et coûte 45 euros. La flottaison en isolation sensorielle est également proposée dans les centres Meïso. Ses établissements vous accueillent à Paris et à Lyon.

EN PRATIQUE :

Saveurs d’Eaux : tarif 45 euros pour 30 minutes et par soin (dégressif selon le nombre de soins achetés). Adresse: 23, rue de la Prévoyance, à Vincennes (94). Métro: Saint-Mandé (Ligne 1).

Centres de soins Meïso, 51, Boulevard de la Chapelle, Paris 10e, et 28, rue de Condé, local de gauche, Lyon (2è). 65 euros la séance d'une heure.