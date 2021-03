C'est mon week-end. Prendre la poudre d'escampette pour un road-trip à bord d'un van

Partir en Combi VW T3 pour explorer les Bauges et le Brionnais. (LAURENT LINGELSER)

Sillonner librement les routes de France, profiter des grands espaces et de la nature en toute indépendance. Le van est un fournisseur officiel d’aventures ! En 2018, il représentait 17% des ventes de véhicules de loisirs, contre 50% l’an dernier. Ce boom s’explique en partie par un rajeunissement de la clientèle qui accepte plus facilement un niveau de confort moins important. C’est vrai que se glisser dans le lit cabane intégré dans le toit du van, ça demande une petite contorsion !

Un véhicule de tourisme séduisant

Le van séduit aussi par sa discrétion et sa maniabilité puisqu’il se rapproche de la dimension d’un monospace. Avec le permis B, vous voilà au volant d’une maison de vacances itinérante avec cinq couchages maximum.

Quitter la pluie quand on veut pour rejoindre le soleil ! Le guide Michelin propose un nouveau guide "spécial Van" avec les itinéraires de 52 weekends au départ de 7 grandes villes de France. Laurent Lingelser, l’un des auteurs, suggère de partir sur la route des vins d’Alsace.

"Les villages sont très beaux, parmi les plus typiques, on visite Eguisheim, Kaysersberg, Riquewihr, près de Colmar. Dégustation de vins, manger une bonne petite tarte flambée, goûter les différentes spécialités locales, en tant qu’Alsacien c’est un road-trip que je conseille !"

Le van est le véhicule de loisirs idéal pour partir hors des sentiers battus entre les lacs et les montagnes. (YESCAPA)

Florian Mosca, co-auteur du guide conseille aussi de prendre la route du massif des Bauges à cheval, entre la Savoie et la Haute-Savoie.

"En fait, l’idée, c’est d’aller jusqu’au col du Semnoz, d’où l’on a une vue magnifique sur le lac d’Annecy. Au printemps, avec les beaux jours qui reviennent vous allez admirer des cols de montagne, des pâturages, goûter l’une des meilleures tomes de Savoie, on l’appelle d’ailleurs "tome" avec un seul "m", c’est un AOC. Et donc voilà un itinéraire calme, paisible, simple où l’on rencontre la vraie Savoie."

Ce couple a trouvé le spot idéal pour son escale d'un soir les pieds dans l'eau. (YESCAPA)

Où poser son van le soir ?

Indispensable, l’appli Park4night recense des spots dans le monde entier. Autre bon plan, l’appli France Passion qui regroupe 2 300 agriculteurs chez lesquels on réserve son emplacement.

"Ce sont des agriculteurs qui laissent leurs champs libres pour que les vans et les camping-cars se garent en échange de l’achat d’une caisse de vin ou de rillettes. Aller chez des producteurs locaux, des agriculteurs, des viticulteurs, c’est vraiment génial parce qu’on peut dormir sur leurs champs, et puis le lendemain, on va faire une petite dégustation à la cave, on découvre la manière dont ils travaillent à la ferme, et ça permet de faire des rencontres exceptionnelles."

Stationner son van face à la mer le temps d'admirer le coucher du soleil. (YESCAPA)

Autre avantage du van. "Sur les autoroutes, vous allez payer le même tarif qu’une voiture."

Benoit Panel, co-fondateur de Yescapa, leader en France et en Europe de la location de vans et de camping-cars entre particuliers. "Jusqu’à juin, la moyenne par jour en location va être de 100 euros, donc ça veut dire qu’on peut en trouver dès 70 euros. Et sur la période estivale la moyenne va être à 122 euros par jour. Quand on loue à un particulier, le véhicule sera équipé, ce qui ne sera pas le cas avec un loueur professionnel."

Sur Yescapa, Wikicampers, Vanloc, on peut louer les fameux combis Wolkswagen indissociables du mouvement hippie. "Il est charmant, hyper craquant, on a tous envie de partir avec, mais ce n’est viable que si on ne fait pas beaucoup de route, sans aller sur l’autoroute, et il faut être hyper précautionneux."

Et pour entretenir le moteur à souvenirs, rendez-vous sur le hashtag "vanlife" sur Instagram. Vous verrez, le combi VW reste le seigneur des campeurs.

La magie du ciel et des étoiles s'offre à ces vanlifers. (YESCAPA)

En pratique

Nomade Aventure propose des séjours en van. Avec comme boussole, l’application MyNomade et des itinéraires de randonnées.

Livres

Week-ends en van : 52 destinations en France (éditions Michelin). On y retrouve les cartes Michelin mais aussi les informations touristiques pour dresser le programme des visites de la journée : les villages de charme, activités sportives, une plage…

Vanlife en famille, Osez la liberté ! (Éditions Eyrolles) de Magali Selvi

Un petit ouvrage destiné aux familles tentées par l’idée de voyager en camion. Le temps d’un week-end ou de quelques semaines, à quelques kilomètres de chez soi ou par-delà les frontières, Magali nous fait partager son expérience de la Vanlife en famille : quel camion, quelle destination, combien de temps, quel trajet, qu’emporter, comment gérer l’espace, la promiscuité, le quotidien dans quelques mètres carrés, quelles activités pour faire la route avec des enfants…

Le film Vanlife des Coflocs

De la Norvège à l’Australie en passant par la Californie, ce film dresse le portrait d’une dizaine de vanlifers qui ont décidé de voyager et vivre sur la route. Ces nouveaux nomades, en solo, en couple ou en famille, recherchent avant tout la liberté et l’aventure.

Teaser sur facebook

Loueur professionnel de vans

roadsurfer ; we-van, blacksheep-van