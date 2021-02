C'est mon week-end. Et si vous testiez le VTT sur neige, la luge à ski ou l'escalade sur glace ?

La luge Pahu inventée par un artisan de la vallée des Aravis. (JEROME GUILLOT)

LES sports d’hiver : cette pluralité des disciplines dans les stations montagnardes prend aujourd’hui encore plus de sens. Raquettes, ski de randonnée, ski nordique, biathlon... Toutes ces activités se pratiquent sans remontées mécaniques et offrent aussi de très beaux moments d’évasion. La montagne sous un nouveau jour !

Si vous testiez en famille le vélo électrique sur neige

Un vélo aussi appelé aussi E-Fatbike ? "Les vélos ont des grosses roues, elles sont au moins trois fois plus grosses que sur un vélo classique, c’est ce qui permet d’avoir de la portance sur la neige."

Les balades en VTT sur neige se pratiquent à la Plagne. (OFFICE DE TOURISME LA PLAGNE)

A la Plagne en Savoie, Simon Masi, moniteur de VTT, propose une randonnée découverte d’une heure et demie pour rejoindre le plateau du Dou du Praz, perché à 2 140 mètres d’altitude. Imaginez, plus un bruit de remontées mécaniques avec une montagne plus confidentielle, presque silencieuse.



En mode sportif, vous roulez sur la neige en utilisant l’assistance électrique au minimum ; en version balade, vous choisissez le mode "boost". Puis vous redescendez les pistes à pleine vitesse, un déluge de sensations fortes avec un panorama à couper le souffle.

"Sur la neige bien tassée, les pneus donnent beaucoup d’accroche et donnent quand même de la maîtrise et rendent l’activité possible, donc il y a une vraie surprise de ce côté-là. En général, les vacanciers passent un bon moment et puis ils découvrent une partie du domaine skiable autrement qu’en skiant. Donc on espère que l’activité continuera à avoir du succès dans les années à venir."

Le VTT sur neige se pratique aussi sur les pentes de Font-Romeu dans les Pyrénées ou dans la station jurassienne des Rousses. Comptez à partir de 60 euros la balade guidée.

La pratique de la luge Pahu lancée cette année à Morillon et Six-Fer-à-cheval connait un beau succès. (JEROME GUILLOT)

La luge à l'honneur

Et puis dans les montagnes du Giffre en Haute-Savoie, on mise sur la luge ! Cette année, les stations Morillon et Sixt-Fer-à-Cheval en ont même inventé une : elle répond au doux nom de Pahu. C’est la contraction de "Dahu", animal légendaire des montagnes, et de "Paret", luge en bois utilisée autrefois par les écoliers dans la vallée des Aravis. Le Pahu est équipé d’un siège et d’un mini ski.

"Et c’est un artisan de la vallée qui le fabrique, précise David Merzougui, responsable à l’Office de Tourisme Grand Massif Montagnes du Giffre. Et on voit émerger dans nos domaines des zones de glisse réservées à ces engins. C’est une luge qui a très vite rencontré du succès, parce qu’elle est ludique, facile, accessible." Location 7,50 euros de l’heure.

Virages en épingle, vrilles à 340 degrés et rampes d’accélérations.

A Risoul, dans les Hautes-Alpes, on vous propose un parcours de luge original sur un double rail (la Luge Dévale). Descente à plus de 30 km/h !

A la Bresse Hohneck dans le massif des Vosges, dès 3 ans on glisse sur le parcours "Schlitte Mountain", un circuit de 900 mètres avec alternance de virages, vagues et sauts…

Tour de glace pour faire de l'escalade, à Champigny-en-Vanoise. (ECOLE OXYGENE)

Autre activité originale : l’escalade sur une cascade de glace

"C'est extrêmement ludique, explique Bertrand de Monvallier, fondateur de l’école de ski et de snowboard Oxygene. C’est de l’alpinisme en fait. Donc ces cascades de glace accessibles au grand public sont artificielles. Et ça se pratique encadré par un guide de haute montagne. Et c’est le guide qui fournit l’ensemble du matériel, et qui va aussi enseigner les premiers gestes. Et tous ces sports de glace sont fantastiques, en particulier pour les enfants, cela favorise leur coordination et leur permet de prendre confiance en eux."

A partir de 10 ans, tarif pour 3 heures : 160 euros pour 1 ou 2 personnes. L’escalade sur glace se pratique à Courchevel et Méribel, où elle connaît un succès grandissant. "Et quelque chose me dit que ça ne s’arrêtera pas, même quand les domaines skiables rouvriront", conclut le professionnel.