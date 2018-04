C'est mon époque. Les régimes avant l'été sont de retour, la "box minceur" est à la mode

Cuillère contenant des aliments de régime. (ROULIER/TURIOT / MOOD4FOOD)

C’est de saison. Les régimes minceur avant l’été représentent un marché de plus de trois milliards d’euros en France avec des nouveaux venus : les "box minceur". Elles sont tout en un et livrées à domicile. C’est pratique, mais est-ce que c’est efficace ?

Sur le papier, c'est séduisant

Sur le papier, la formule est séduisante, le panier garni arrive à la maison. Tous les repas y sont pour une journée, une semaine, un mois, au choix. Des plats en barquette, des sachets déshydratés, des compotes et des barres de céréales. Pas besoin de peser, de mesurer ou de faire les courses, il n y a plus qu’à se servir. C’est ce qu’a fait l’équipe de 60 millions de consommateurs. Elle a commandé cinq box qu’elle a testée : Comme j’aime, Dietbon, Edel fine, Kitchendiet et Régime box. Et c’est correct sans plus, selon les testeurs sauf la box Edel fine carrément rejetée : "Goût déplaisant et consistance de la viande caoutchouteuse."

La composition n’est pas très appétissante pour toutes les marques hormis Kitchendiet. Le pompon, ce sont les aliments déshydratés, comme la purée de légumes verts en sachet. L’équipe de 60 millions de consommateurs le dit, elle aurait aimé du riz semi complet plutôt que du riz blanc, des légumineuses à la place des féculents, tout ça pour des régimes à 15 euros par jour tout de même et il y a également trop de sel. Certes, cela ne fait pas grossir, mais entre AVC et infarctus, l’excès de sel provoque la mort de 15 à 30 000 personnes chaque année en France. L’arrivée sur le marché des paniers "Weight Watchers", le leader du secteur, met l’accent sur la qualité de ses produits : poulet fermier, bœuf élevé en France, fruits et légumes de saison, fromages AOP et épicerie bio.

Régime ou pas ?

Si vous suivez à la lettre les indications même en ajoutant, comme recommandé, des produits laitiers et des fruits et légumes frais, bon courage parce que ces boites affichent 1 200 kilocalories par jour tout juste ce qu’il faut pour une femme. En réalité on en est bien loin 600 kilocalories pour "Edel fine" par exemple. Vous allez avoir les crocs ! Peut-être perdre de la masse musculaire plutôt que de la graisse et puis surtout, vous n’apprendrez pas à mieux manger, à faire vos courses différemment et résultat probable dès l’arrêt des boites, vous risquez de reprendre du poids. C’est décourageant.