Téléphonie : que valent les forfaits "famille" des opérateurs ?

Et si, plutôt que de multiplier les opérateurs et les factures, vous passiez toute votre famille sur une seule offre de téléphonie ? C’est ce que proposent de plus en plus d’opérateurs comme Bouygues Télécom, Free, ou même Orange.

Dans un contexte où les dépenses de téléphonie ont tendance à augmenter, les opérateurs de téléphonie proposent des offres groupées aux familles. Une seule offre pour toute la famille. Les précisions de Fanny Guinochet.

franceinfo : Les forfaits téléphone coûtent de plus en plus cher, et quand il y a trois ou quatre téléphones portables à la maison, ça commence à faire de sérieuses factures. Que pensez de ces nouvelles offres ?

Fanny Guinochet : L'idée, c'est de vous inciter à prendre un seul abonnement pour tous les membres de la famille, c’est-à-dire une même box et des abonnements pour les parents, les enfants, tous reliés dans un même contrat, afin d'encourager évidemment l'achat groupé, avec des réductions à la clé.

Par exemple, Bouygues Telecom a mis en place un système de prix dégressif, 5 euros d'économies par mois pour un forfait mobile, 8 euros d'économie chaque fois qu'on prend deux lignes, 10 euros d'économies pour trois lignes ensuite... Chez Free, au contraire, c'est 9,99 euros, pour chaque forfait illimité en data, et tous les opérateurs en fait vous font ce type de proposition.

Est-ce que c'est vraiment intéressant ?

Il faut regarder et calculer, mais c'est vrai que vous pouvez espérer réduire votre facture de 5 à 20 euros par mois, par forfait. Et outre le prix, l'intérêt d'un forfait famille, c'est de regrouper tous ces contrats en une seule et même facture. Mais évidemment, il faut bien comparer et faire attention aux obligations ou contreparties qui sont demandées à ces abonnements.

Comme quoi par exemple ?

Les deux points de vigilance les plus importants, c'est que d'une part, vous avez souvent l'obligation de prendre à l'entrée, une box plus moderne, prémium, donc plus chère que les box de base, avec un wifi certes plus élevé, mais tout de même. Et puis l'autre point de vigilance à avoir, c'est qu'il y a souvent un engagement de six mois, ou un an minimum sur le contrat. Parce qu'évidemment, l'intérêt de ces marques, c'est de vous fidéliser.

Après, là où c'est intéressant, c'est que dans la plupart des contrats, la famille est souvent considérée au sens large, donc pas forcément besoin d'avoir le même nom. Ça peut aussi marcher dans le cadre d'une colocation. Parfois aussi, il n'est pas nécessaire d'avoir le même lieu de résidence, qui peut être intéressant et pratique quand on a des enfants qui sont étudiants dans d'autres villes.

En revanche, attention, c'est toujours compliqué quand un des membres veut quitter le navire. Si l'un quitte le package, tout le monde y perd. Donc réfléchissez bien en amont avant de vous engager.