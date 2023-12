Sapins de Noël : astuces pour trouver de petits prix

Le sapin, c’est l’incontournable des décorations de Noël, mais vous n’avez pas envie de vous ruiner. Les conseils de Fanny Guinochet.



franceinfo : quelles sont les astuces pour en trouver un pas trop cher ?

Fanny Guinochet : En général, ce sont dans les grandes surfaces, Carrefour, Auchan, qu’ils sont les moins chers ; elles peuvent casser les prix en jouant sur les volumes. Franprix, par exemple, propose des sapins à 50% certains week-ends avec la carte fidélité.

De nombreuses enseignes font des offres commerciales, comme Intermarché ou Lild. Pour beaucoup de magasins, le sapin de Noël, c’est le produit 'tête de gondole', ça sert à attirer le client. Ça peut être un bon plan pour avoir un sapin standard, classique : un sapin Normann d’1m40, le prix moyen, c’est entre 20 et 30 euros. Attention, toutefois ça part assez vite.

Il y a aussi Ikea, le magasin de meubles, qui propose depuis plusieurs années un système de remboursement intégral de l’achat d’un sapin, sous la forme de bons d’achat, valables dès le 26 décembre, et jusqu’en mars 2024. C’est une formule très intéressante à condition, là encore, de ne pas vouloir un sapin particulier.

Et les jardineries ?

C’est aussi une option qui laisse plus de choix, mais c’est plus cher. Certaines font aussi des offres avec des bons d’achat. Parfois, si vous ramenez le vieux sapin en magasin, parfois quand il est en pot, elles le replantent, c’est plus écologique.

Vous êtes aussi peut-être dans une zone, où vous pouvez aller directement chez le producteur. Ça peut valoir le coup, à condition de ne pas faire des kilomètres, évidemment, pour trouver le plus proche de chez vous. Regardez sur le site de l'Association française du sapin de Noël naturel, qui regroupe plus d’une centaine de producteurs, sur tout le territoire.

Enfin, il existe des sites en ligne, comme Rapidsapin, qui peuvent vous livrer des sapins en pot. Là, vous avez du choix, entre des épicéas, des Normann, des Nobilis etc, mais c’est plus cher.

D’autres possibilités ?

Oui, on n’y pense pas forcément, mais de plus en plus de mairies mettent des systèmes de vente de sapins, elles en commandent en groupes, pour leur décoration, mais aussi pour leurs administrés, ce qui permet d’avoir de meilleurs prix.

Enfin, on rappelle qu’un sapin c’est très beau, mais pour qu’il tienne le plus longtemps possible, on l’éloigne de la source de chaleur – c’est d’ailleurs plus prudent ! Et puis, après Noël, un sapin ne s’abandonne pas n’importe où sur le trottoir. C’est passible d’une amende de 150 euros, pour dépôt sauvage d’ordures.