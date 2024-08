Prolonger l'esprit des J.O. de Paris 2024 avec les Jeux paralympiques : plus de 500 épreuves et 22 disciplines

La première partie des J.O. de Paris 2024 se termine ce week-end, et on regarde déjà du côté des Jeux paralympiques qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre. Avec des festivités à tout petit prix.

Dès le 28 août, l'esprit de sport et de fête continue avec les Jeux paralympiques de Paris jusqu'au dimanche 8 septembre. Les conseils de Fanny Guinochet.

franceinfo : Une compétition et des festivités largement abordables pour les petits budgets ?

Fanny Guinochet : Oui, déjà avec la cérémonie d'ouverture le mercredi 28 août au cœur de Paris, à la Concorde, qui promet aussi d'être impressionnante, avec des danseurs handicapés. Et un défilé des athlètes sur les Champs-Elysées. 60.000 spectateurs attendus pour ce show. Trois heures de spectacle, diffusées à la télévision. Et de nombreuses épreuves promettent d'être incroyables.



Plus de 500 épreuves, 22 disciplines, dans des lieux surprenants : cécifoot le 1er septembre, au pied de la Tour Eiffel, le tennis fauteuil à Roland-Garros. La spectaculaire nef du Grand Palais accueille les premières finales du para- taekwondo, mais aussi les compétitions d'escrime fauteuil, l'occasion d'admirer les cavaliers effectuer leurs plus belles reprises dans les jardins du Château de Versailles. Sans oublier des épreuves en région, à Châteauroux, il y aura par exemple les épreuves de para-tir.

Et avec des billets à des prix souvent abordables ?

Oui, pour ces Jeux paralympiques, plus de 2 millions et demi de billets ont été mis en vente à partir de 15 euros. Les finales sont accessibles à partir de 25 euros. Mais, attention pour vous procurer des places, évitez les réseaux sociaux, où les escroqueries pullulent, passez par la plateforme officielle de vente.

Pensez aussi à la billetterie groupée pour les associations, groupes scolaires, puisque ces jeux vont se dérouler en début d'année scolaire.

Et on pourra avoir aussi plus facilement accès aux compétiteurs paralympiques, quelles que soient les disciplines ?

L'équipe de France paralympique donne rendez-vous au public, avec des sessions bleues pour connaître les points de rendez-vous dans les stades, en fonction des épreuves. Vous pouvez consulter dès à présent le site France paralympique.