Payer moins cher le restaurant, c'est possible !

Pour ne pas payer le prix fort au restaurant, tout d’abord, essayer de jouer sur les horaires et le calendrier. Déjeuner au restaurant est moins cher que de dîner. Vous aurez plus facilement des propositions de menus intéressantes, à midi que le soir. Y compris pour les établissements hauts de gamme.

Avec la crise et les restrictions liées au couvre-feu, certains restaurants ont aussi mis en place des systèmes de menus moins chers si vous arrivez tôt, si vous venez pour le premier service à 18h30 ou 19h. Pareil, c’est souvent moins cher la semaine que le week-end. Et puis, les prix explosent les soirs de fêtes. Alors plutôt que d’aller au restaurant le soir du 31 décembre. Allez y quelques jours après.

Si vous avez un petit budget, pensez aussi à vous asseoir au bar. Je m’explique : certains restaurants proposent des menus spéciaux au bar, avec des assiettes à partager, ou des portions plus petites. C’est souvent un moyen de goûter à la cuisine, sans dépenser autant qu’à table.

Des applications vous permettent de payer moins cher votre repas

Vous pourrez payer entre 5 et 50% moins cher – à condition de réserver à l’avance via la plate-forme. Une des plus connue est the Fork, anciennement la Fourchette, qui offre un grand choix d’établissements, mais il y a en a beaucoup d'autres.

Autre astuce à laquelle on pense rarement, les cartes bancaires. Certaines – souvent les cartes premium – ont des accords avec des restaurants, des chaînes hôtelières, et elles peuvent vous offrir des réductions, via des programmes de fidélité, de points.

Les écoles hôtelières aussi sont une solution intéressante

Elles vous proposent souvent des repas gastronomiques ou haut de gamme à des tarifs imbattables. Moins de 30 euros à midi, moins de 50 euros le soir. Vous serez servis par des élèves en formation, mais c’est souvent digne des meilleurs établissements. Bien entendu, en général, elles sont fermées le week-end et pendant les vacances scolaires. On peut citer les restaurants de l’école Ferrandi, des CFA Mederic. Renseignez-vous, il doit y en avoir un près de chez vous.

Pensez aux restaurants dits solidaires

Il s’en ouvre de plus en plus sur le territoire. Ce sont souvent des établissements associatifs, parfois dans des tiers lieux, avec des personnels en insertion ou victimes de handicaps.

Ils offrent des menus de saison sympas, à petits prix, dans une ambiance décontractée. Parfois, avec des options spéciales vraiment pas chères, type menu à 1euro, ou moins de 5 euros pour les étudiants ou les seniors. Enfin, il y a même des établissements qui cuisinent avec des invendus, ils laissent alors les prix libres. Pour l’addition, ce sera donc à votre bon cœur.