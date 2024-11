Les cryptomonnaies attirent, mais soyez vigilants, c’est un placement risqué

Avec l'élection de Donald Trump, le bitcoin s’est envolé. Sa valeur est montée à plus de 75.000 dollars, un record. Les conseils de Fanny Guinochet pour placer votre argent.

franceinfo : Est-ce le moment d’investir dans les cryptomonnaies ?

Fanny Guinochet : Le marché des cryptomonnaies est l'un des investissements les plus risqués, il est connu pour sa volatilité, c’est-à-dire que sa valeur peut monter aussi vite qu'elle peut chuter. Et d'ailleurs, avant de vous lancer, renseignez-vous, parce que le principe du bitcoin, c'est quelque chose de très spécifique. Ça repose sur une technologie, la blockchain.

Il y a de nombreuses monnaies, Bitcoin est la plus connue, mais il y a Ethereum etc. Alors commencez peut-être par les basiques, les plus connues. Et comme les cryptomonnaies sont peu régulées, mieux vaut vous renseigner avant de franchir le pas tout de même.

Ça veut dire prendre du temps pour se familiariser avec ces cryptomonnaies ?

Exactement, pour comprendre ce qui peut avoir un impact sur leur valeur, comment fonctionnent les plateformes d'échange, car vous devez forcément passer par ces plateformes pour acheter des cryptomonnaies. Ensuite, un petit conseil aussi, n'investissez pas toutes vos économies, uniquement de l'argent dont vous n'avez pas un besoin direct.

Alors à quoi faut-il faire le plus attention finalement ?

À la plateforme que vous allez choisir, parce qu'on en a vu s'effondrer, disparaître et des investisseurs ont tout perdu en un seul clic. D’autant plus qu'il y a pas mal de choix de plateformes. Il y a Binance, Coinhouse, Bitvavo, mais aussi pas mal d’arnaques. Souvenez-vous du scandale FTX, cette plateforme d'échange de cryptomonnaies. On s'est rendu compte quelque temps après, que c'était en fait une gigantesque tricherie.

Il y a quelques mois, l'Allemagne a fermé une cinquantaine de plateformes d'échange. Elle les soupçonnait de favoriser le blanchiment d'argent. Bref, c'est encore un peu le Far West. Alors prenez une plateforme enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers, une dont le siège social ne se situe pas dans un paradis fiscal, tant qu'à faire, et puis, une fois l'ouverture de votre compte effectuée, il vous suffit de faire un virement depuis votre banque traditionnelle, de transformer vos euros en monnaie numérique.

Enfin, attention, quand vous achetez des cryptos, vous avez des mots de passe, des systèmes de sécurité que l'on vous donne. Ne les perdez surtout pas, parce que ce sera le seul moyen de récupérer vos cryptos en cas de problème, et surtout, on ne vous renverra pas ces mots de passe...