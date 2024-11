Le sapin de Noël : c’est le moment de s’en préoccuper

Le samedi à 7h56 et 10h56

(JEREMIE FULLERINGER / PQR / LA MONTAGNE VIA MAXPPP)

Les enfants vous pressent pour décorer la maison et acheter le sapin. Quelles sont les meilleures options ? Les conseils de Fanny Guinochet.

Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Le moment de penser à l'achat du sapin de Noël.

franceinfo : quelles sont les meilleures options ?

Fanny Guinochet : Déjà, c’est le bon moment pour se poser la question. Selon les professionnels, la meilleure période pour acheter votre sapin, c’est entre le 5 et le 15 décembre, en tout cas pour le Nordmann, qui reste la Rolls des sapins de Noël. C'est le plus demandé.

Il mesure autour de 150 cm, c’est le cœur du marché : 75% des 6 millions de sapins achetés pour les fêtes. Pour l’Epicéa, plus fragile, il faut plutôt attendre quelques jours encore, si on veut qu’il reste bien fourni pour Noël.

La bonne nouvelle cette année, c’est que les prix ne vont pas trop augmenter. Ça tient à une météo plutôt favorable, il a plu – rien à voir avec la sécheresse de 2022 – et la baisse des prix des carburants.

Il faut compter combien pour un sapin ?

Ça dépend ou vous l’achetez. Entre 30 et 45 euros pour un sapin entre 1 mètre et 1m50 dans les jardineries. Mais vous pouvez trouver moins cher en grande surface, surtout qu’en ce moment de nombreuses offres fleurissent, avec des bons de réduction, si vous avez des cartes de fidélité.

Le sapin Nordmann de 125/150 cm est affiché à 26,99 euros chez Carrefour. Près de 17 euros chez Intermarché, et en plus, vous avez des bons de réduction pour réduire encore la note. Ikea fait aussi beaucoup de publicité pour son système de sapin Nordmann gratuit.

Mais la question écologique se pose ?

Oui, depuis plusieurs années, quand vient le moment d’acheter le sapin, on est souvent tiraillé par les préoccupations environnementales. Si vous voulez réduire votre empreinte écologique, vous pouvez choisir une production locale, pour éviter le transport. Autre option : choisir un sapin en pot, qui gagne du terrain, mais c’est un peu plus cher.

On voit de plus en plus de sapins artificiels

Les enseignes s’adaptent : il y a de plus en plus de sapins artificiels – effet nature – vendus comme éternels. Pas très chers, puisqu’on en a à moins de 10 euros. Quant à savoir si c’est plus écologique, l’Ademe relève que pour que ce soit le cas, il faut conserver son sapin artificiel au moins 20 ans.

On voit aussi des sapins en bois, en rotin, en led. Des sapins à accrocher sur les murs. Des sapins de plus en plus originaux.