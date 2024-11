Le cours du métal précieux est au plus haut : et si on vendait les bijoux et pièces qui traînent dans nos tiroirs

L'or est au plus haut en ce moment, et vous êtes peut-être tenté de vendre ce bracelet que vous ne mettez plus, cette bague ou cette médaille oubliée dans un tiroir.

franceinfo : Vous avez quelques conseils, Fanny Guinochet, pour nous aider à vendre au mieux notre métal jaune ?

Fanny Guinochet : Oui, alors déjà, il faut savoir que la vente de l'or reste une des transactions les plus réglementées en France. C'est extrêmement encadré pour éviter les arnaques, parce qu'il y en a beaucoup. Attention donc aux magasins ayant pignon sur rue, aux vendeurs ambulants, aux sites de vente en ligne.

Renseignez-vous au maximum pour vous adresser à un professionnel qui va expertiser votre bijou, votre pièce de monnaie. Pour le reconnaître, ce professionnel, il y a quelques précautions à prendre. Par exemple, qu'il affiche obligatoirement le prix appliqué aux opérations d'achat de métaux précieux, sachant qu'il ne suffit pas d'avoir juste la mention "au cours de l'or" ou "cours en vigueur".

Et le paiement en espèces est interdit ?

Oui, strictement, jamais de liquide. Si on vous en propose, fuyez ! Toute vente doit aussi donner lieu à un contrat, où sont notées les coordonnées complètes du professionnel, son numéro d'inscription au registre du commerce, la date, l'adresse où est conclue la vente. N'hésitez pas à vérifier que toutes ces mentions existent bien, et sont vraies. Et puis, le professionnel doit peser les objets devant vous, avec un matériel suffisamment précis. Par exemple, une balance conforme.



Car le prix s'établit en fonction du poids ?

En fonction du poids, mais aussi de la pureté de l'or. C'est déterminant. Les poinçons que l'on peut voir sur une bague, ou sur une médaille donnent souvent déjà des indications sur le nombre de carats. Un or pur, c'est 24 carats. 14 carats, c'est près de 60% d'or.

Pour être bien sûr que le bracelet que vous allez lui apporter est de l'or, vous allez voir d'ailleurs le professionnel le frotter avec une pierre de touche et appliquer un acide, un produit, parce que l'or est presque toujours mélangé à d'autres métaux. C'est pour ça aussi que le prix final qui vous sera proposé correspond rarement à l'exacte cotation internationale de l'or.

De la même façon, certains bijoux signés ou pièces de monnaie de collection peuvent avoir une valeur bien supérieure à leur seul poids en or. Enfin, avant de vendre, demandez-vous toujours : est-ce que ça vaut la peine ? Parce qu'il y a aussi la valeur sentimentale. Vendre la boucle d'oreille abîmée, cela n'a pas la même valeur que la bague de fiançailles de la grand-mère qu'on a adorée, même à prix d'or.