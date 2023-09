La chasse au gaspi alimentaire

La rentrée, c’est un moment difficile pour les porte-monnaies. Réduire le gaspillage alimentaire est une façon de réduire ses dépenses. Les conseils de Fanny Guinochet.

Lutter contre le gaspillage alimentaire, c’est bon pour la planète et ça permet aussi de faire des économies. On en parle beaucoup en ce moment.

franceinfo : Les prix dans les rayons restent élevés, comment s'y prendre pour réduire notre budget alimentation ?

Fanny Guinochet : La première chose à faire, c'est tout bête, mais c'est déjà d'inspecter vos placards, pour éviter que de vieux paquets, des conserves, des sauces ne se périment. Ensuite, quand vous faites vos courses, traquez les invendus, les produits en fin de vie. En fin de marché, les maraîchers bradent les fruits et les légumes, le poisson. Souvent, le dimanche, ça vaut le coup de passer vers 13h, comme en général, il n’y a pas de marché le lundi, et que les produits ne vont pas tenir et s’abîmer, ils sont vendus avec des rabais conséquents.

Mais de plus en plus de grandes surfaces proposent aussi dans leurs rayons des labels, ou même des paniers "anti-gaspi". Renseignez-vous. En fait, ils appliquent des réductions sur les articles proches de la date de péremption : les yaourts, les pâtes fraîches, la viande, le poisson, le fromage. La plupart des grandes enseignes le font, et c’est intéressant, on peut avoir des produits 30 à 50% moins chers. Et vous avez aussi des petits commerçants qui s'y mettent, qui cherchent à ne plus jeter leurs invendus, à être dans une démarche plus citoyenne.

Et justement, il y a aussi des applications pour nous aider...

La plus connue est Too Good To Go, mais il y en a d’autres comme Phenix, Karma, en général, elles sont gratuites, il suffit de vous créer un compte. Le principe est très simple : mettre en relation des consommateurs et des professionnels. Sur votre application, vous trouvez ainsi la liste des différents magasins qui vous entourent, les produits qu’ils bradent, et à quel moment vous pouvez aller les récupérer. Par exemple, la boulangerie du coin qui se retrouve avec des viennoiseries sur les bras, va les vendre moins cher, et le signaler sur l’application.

Les restaurants aussi. C’est ainsi que vous trouverez par exemple des sushis le soir à prix cassés, car sinon, c’est poubelle, c’est un exemple parmi d’autres. Tout le monde y gagne, le commerçant qui évite la perte sèche et le consommateur qui profite d’un rabais. Bon évidemment, l’idée, après, c’est de consommer ces produits, et de ne pas gaspiller vous-même.