Faire ses achats en avance pour Noël, c'est un bon ou mauvais calcul ?

C'est parti pour le planning des cadeaux de Noël. On commence bien sûr à y penser. Alors il y a ceux qui doivent encore réfléchir, et ceux qui ont déjà la bonne idée.

franceinfo : Est-ce que ça vaut le coup d'aller faire ses courses dès maintenant en famille ?

Fanny Guinochet : Alors vous pouvez toujours espérer avoir une petite promo la veille de Noël, mais sinon, c'est plutôt mieux de ne pas trop attendre pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on évite les bains de foule. Et puis surtout, on ne prend pas le risque d'avoir une rupture de stock pour les cadeaux les plus demandés.

Si votre enfant ou votre ado a une attente très précise, ça évitera les déceptions. Et puis, si vous passez par les achats en ligne, ça laisse aussi le temps aux commandes d'arriver. Enfin, en vous y prenant dès maintenant, vous pouvez comparer tranquillement les prix entre les enseignes et faire jouer la concurrence.

D'autant qu'on est en période de promotions ?

Effectivement, nous en parlions la semaine dernière, mais le Black Friday, c'est vendredi prochain, le 29 novembre. En plus, l'événement s'étend souvent plusieurs jours, et c'est l'occasion de faire de bonnes affaires sur l'électroménager, les articles électroniques, la téléphonie, les produits de sport aussi. Les baskets. Les baisses de tarifs peuvent aller jusqu'à - 60% pour une famille.

Est-ce que c'est valable pour les jouets ça aussi ?

Oui, sachez que le mois de novembre reste un des meilleurs moments pour jouer au Père Noël. Parce qu'à cette période, les magasins de jouets ont encore tout leur approvisionnement. Vous avez donc le choix. Les conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions.

Et puis, surtout en novembre, la plupart des enseignes, que ce soit Jouet Club, la Grande Récré, par exemple, font des promotions, et il n'est pas rare de voir des moins 10 à moins 15% sur l'ensemble du magasin. Surveillez donc régulièrement les offres, d’autant plus qu'après le 10 décembre, ces mêmes enseignes ne s'en cachent pas, il y a des risques de pénurie.

En plus, plus on se rapproche du 24 décembre, et plus les prix ont tendance à grimper sur certains articles. Il faut évidemment éviter la semaine avant Noël, au cours de laquelle les tarifs en général sont les plus élevés.

En revanche, pour ce qui est de l'alimentaire, là il faut attendre ou pas ?

Pas forcément, parce qu'en ce moment on trouve des promos sur les champagnes, les chocolats, mais aussi sur les saumons, les gambas. Alors pour ces produits frais, ce que vous pouvez faire évidemment, c'est les acheter maintenant et les congeler, à condition qu'ils soient bien frais et qu'ils n'aient pas été déjà congelés auparavant.