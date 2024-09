Connaissez-vous la méthode du 6-1 pour réduire la facture des courses alimentaires ?

On en parle de plus en plus, en France, la technique du 6-1 pour mieux gérer son budget alimentaire a été popularisée par un cuisinier et influenceur américain : Will Coleman. Ce dernier promet de diviser la facture par 2 en rationalisant ses achats et en s’imposant une discipline.

Le principe est d’anticiper au maximum les repas, en préparant des menus à l’avance. Cela signifie établir une liste de course très en amont, et s’en tenir aux seuls achats dont on a besoin. Ainsi, on doit éviter de céder aux achats compulsifs, souvent plus onéreux, dans les rayons du supermarché.

La méthode repose sur un constat simple : avec un certain nombre de produits dans son réfrigérateur et ses placards, il est possible de cuisiner, à condition que les groupes alimentaires soient tous représentés. Le chef Coleman recommande donc de limiter sa liste de courses.

La règle 6-1

Concrètement, il s'agit d'acheter chaque semaine : 6 légumes, 5 fruits, 4 sources de protéines (viande, poissons ou œufs), 3 féculents, 2 sauces ou condiments, et s’autoriser 1 produit pour se faire plaisir. Les quantités (ici établies pour une personne) doivent évidemment être adaptées selon les habitudes de la famille et sa taille, mais l’idée est que cette rigueur incite à limiter les produits ultratransformés. Le chef américain incite à cuisiner restes et à utiliser des fruits et légumes surgelés ou en conserve, qui sont moins chers.

Bien sûr, tout dépend du temps que chacun peut consacrer à la cuisine, mais un tel procédé, en plus de réduire la facture alimentaire, est encouragé par les nutritionnistes. C’est une méthode de bon sens, appliquée par nos grands-mères : on n’achète pas trop, on cuisine, on utilise les restes, on congèle si on en a trop et on évite le gaspillage !