Bientôt l’hiver : la loi Montagne se durcit, soit un petit budget pneus à venir

Dès le 1er novembre, pour les automobilistes, la loi Montagne impose de nouveaux standards pour circuler dans les massifs français. Les pneus sont concernés. Les précisions de Fanny Guinochet.

franceinfo : L'hiver arrive, si vous pensiez que vos bons vieux pneus feront l’affaire, vous vous trompez !

Fanny Guinochet : Oui, c’est une réglementation qui prend effet la semaine prochaine donc, et court jusqu'au 31 mars 2025. Pour affronter les routes glissantes de 34 départements montagneux concernés, votre voiture doit être désormais dotée d’équipements spécifiques. Les zones concernées sont les massifs montagneux des Alpes, Massif central, Corse, Jura, Pyrénées et Vosges.

Autrement dit, les automobilistes doivent, soit détenir dans leur coffre des chaînes à neige métalliques, ou des chaussettes à neige, permettant d’équiper au moins deux roues motrices, soit être équipés de 4 pneus spéciaux, hiver ou toutes saisons ; des pneus marqués 3PMSF (avec une petite montagne à 3 pics avec un flocon de neige), qui répondent à une certification européenne.

Cette obligation concerne aussi les véhicules de tourisme, SUV et camionnettes. Cet équipement spécifique est obligatoire, si vous habitez ou si vous traversez ces régions.

Sinon c’est une amende ?

Une amende de 135 euros. Sans compter que si vous n’êtes pas en règle, et que vous avez un pépin, un accident ou une panne, les compagnies d’assurances pourront décliner toute responsabilité, de demande de prise en charge et d'indemnisation. Vous l’aurez compris, mieux vaut anticiper et s’équiper.

C’est cher ?

Le coût varie en fonction du type de véhicule (et donc de la taille et du modèle des pneus) et de la gamme choisie. Les premiers prix tournent autour de 60 euros par pneu, et peuvent aller jusqu’à 250 euros pour un pneu premium, pour une grande marque de SUV. Les chaussettes et chaînes sont moins chères, mais vous n’aurez pas la même sécurité.

N’hésitez pas comme toujours à comparer les prix. Vous pouvez aller en magasin, dans les garages, les centres auto, mais aussi vous fournir en ligne : il y a plein de sites spécialisés : allopneus.com, 123pneus.fr, 1001pneus.fr etc., qui vous proposent les produits, mais aussi la prestation, parce que le montage du pneu hiver demande parfois un petit coup de main.