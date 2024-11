Un programme expérimental pour aider les seniors à retrouver un emploi

Le samedi et le dimanche à 7h26 et 9h26

C'est mon boulot Sarah Lemoine Le samedi et le dimanche à 7h26 et 9h26

Retrouver un travail après 50 ans quand on est chômeur relève du parcours du combattant. Pour aider ces personnes à rebondir, France Travail et l’organisme Ifocop lancent le programme "Atout Senior". De quoi s’agit-il?

"Atout Senior", c’est un programme expérimental qui vient de débuter en région Île-de-France. Décryptage avec Sarah Lemoine.

franceinfo : De quoi s'agit-il ?

Sarah Lemoine : Le test va durer un an. Il a pour objectif de remettre en emploi 1000 chômeurs seniors, par le biais d’un dispositif de reconversion original : il consiste en une formation théorique de quatre mois, suivie d’un stage de quatre mois de mise en pratique en entreprise.

Ce modèle pédagogique, conçu par l’organisme Ifocop, a déjà fait ses preuves, avec un très bon taux de retour à l’emploi, six mois après la fin du programme. D’où le lancement de cette formule spécifique pour les 50 ans et plus, en coordination avec France Travail, qui va aider à trouver les candidats. Dans un an, si les résultats sont favorables, l’expérimentation pourra être étendue à d’autres régions.

Quelles sont les formations proposées ?

Atout senior propose 22 formations certifiantes, en lien avec de nombreux métiers support du tertiaire. Contrôleur de gestion, comptable, assistant RH, négociateur immobilier, manager de rayon, ou chargé de développement commercial, pour n’en citer que quelques-uns.

Dans ce dispositif, le stagiaire paye 25% du coût de la formation, avec la possibilité d’utiliser son CPF, son compte personnel de formation. Il doit aussi trouver l’entreprise qui l’accueillera, et qui doit financer les 75% restants. "Il faut arriver avec un projet, une envie de se former, car le programme est costaud, mais il fonctionne et permet de rouvrir la porte des entreprises", affirme Bertrand Lamour, le directeur d’Ifocop. Pour ces dernières, c’est une opportunité de travailler avec des seniors fraîchement formés, expérimentés et très engagés.

Vous avez discuté avec une senior qui a bénéficié de ce modèle pédagogique ?

Oui, elle s’appelle Geeta Lucas, elle a passé l’essentiel de sa carrière chez le traiteur de luxe Lenôtre. Elle y est entrée à 18 ans comme vendeuse, a gravi les échelons, est devenue directrice de cinq boutiques. Jusqu’à une séparation à l’amiable, non désirée, après le rachat de l’entreprise. Geeta a alors 51 ans.

Après avoir travaillé dans plusieurs entreprises, elle a fini par se retrouver sans rien. L'année dernière, à 58 ans, elle s’est lancée dans une formation certifiante de responsable en ressources humaines chez Ifocop. Trouver l’entreprise pour le stage d’immersion n’a pas été facile. Elle a envoyé 400 CV, avant d’être accueillie chez Emmaüs Alternatives. Le stage s’est aujourd’hui transformé en CDD long. Un poste qu’elle dit vivre pleinement, avec beaucoup de bonheur, en attendant la suite.