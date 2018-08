Rentrée : 61% des cadres heureux de reprendre le travail, d'après un sondage

Des cadres reprennent le travail dans le quartier d'affaires de La Défense. (MAXPPP)

Ils ont le sourire en ce jour de rentrée ! Près des deux-tiers des cadres interrogés par Viavoice se disent heureux ou très heureux de reprendre le travail. Des très heureux, il y en a quand même 11%. Et des heureux de reprendre le travail, on en compte 50%, d'après ce sondage Viavoice-HEC-franceinfo. A l'inverse on ne compte que 9% de très peu heureux. Et 27% de peu heureux.

Avec donc 61% de moral bien orienté, près des deux-tiers, la rentrée est donc nettement bien perçue. Attention quand même, la question n'a été posée qu'à des cadres. Une population traditionnellement plus épanouie dans son travail que les autres.

61% des cadres n'ont pas pensé à leur travail

On dit souvent que les cadres sont toujours connectés, même pendant les vacances, mais d'après ce sondage ça n'est pas tellement le cas. Ils n'ont été "que" 41% à penser pendant leurs congés à la suite de leur parcours professionnel, à leur évolution, à leur possible reconversion. Ils n'ont été "que" 37% à penser à leur travail. C'est peu, ça veut dire que 61% ont réussi à ne pas y penser. La famille, les amis, le repos, viennent nettement en tête de ce que les cadres ont placé en priorité pendant leur vacances. Plutôt étonnant au regard d'une autre étude, parue cet été. Selon cet autre sondage Harris Interactive pour Cisco, 59 % des Français consultent leur messagerie professionnelle pendant leurs vacances. Un chiffre qui monte à 73 % chez les cadres.

L'environnement en hausse dans les préoccupations

Autre enseignement de ce sondage estival, c'est la montée des préoccupations liées à l'environnement. Cette étude est aussi un baromètre qui mesure depuis le début de l'année la place qu'accordent les cadres aux questions d'environnement et de responsabilité sociale des entreprises, la RSE. Et là on a un véritable pic. Une prise en compte comme jamais de ces questions environnementales.

Pour les cadres interrogées, l'entreprise doit mieux prendre en compte son empreinte écologique. Rodolphe Durand, professeur à HEC : "On s'aperçoit que compte tenu des événements climatiques, les canicules notamment, l'aspect environnemental ressort comme étant quelque chose de très important. On a le plus haut taux de réponses concernant la RSE, la responsabilité environnementale et sociale des entreprises, comme une opportunité stratégique, avec 70% des cadres qui répondent que cette RSE est un enjeu stratégique pour leur entreprise. C'est le plus haut taux qu'on a jamais observé."

Et cette vague de sondage enregistre aussi son plus fort score sur la prise en compte de l'impact social de l'activité de l'entreprise.