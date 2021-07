Quarante idées de business originales : une brosse à dents qui veut révolutionner le brossage

Cette brosse à dents qui veut révolutionner le brossage. (Y Brush)

Benjamin Cohen n'est ni dentiste ni ingénieur, mais il a fait de très belles études, normale sup et le MIT, aux Etats-Unis, et un soir il a une inspiration : "J'étais avec mes petits cousins et un soir ils n'avaient pas envie de se brosser les dents. J'ai pris conscience que le brossage des dents était perçu comme une corvée chez les enfants comme chez les adultes." C'est là que sa formation prend le dessus, qu'il analyse le marché et qu'il traduit son constat en une idée d'entreprise.

Fin 2015, Benjamin Cohen part à la rencontre d'une dizaine de dentistes, pour affiner son hypothèse. Il s'associe donc avec un ingénieur et des dentistes pour concevoir le produit. Commencent quatre années de recherche et développement. Qu'il faut financer. BPI Ffrance, l'union européenne, des concours ouverts aux start-up, trois levées de fonds. Un parcours du combattant pour se lancer dans l'industrie. En ressort la Y Brush. Aujourd'hui, 25 personnes travaillent pour l'entreprise. Dont dix rien que pour la fabrication, à Lyon. La société vend en France mais aussi à l'étranger.