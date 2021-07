Quarante idées de business originales : un service de restauration pour les salariés

Des plats proposés aux entreprises. (Delicorner)

Des fruits frais en entreprise, cela existait déjà. Mais Julie Pommelet, avec Delicorner, a voulu aller plus loin : "La grosse différence avec Delicorner, c'est que nous, nous sommes avec des produits bio, locaux, qui sont 100% offerts aux collaborateurs."

L'idée lui est venue à Berlin, où elle a travaillé tout comme son associé. Là-bas, les salariés peuvent piocher dans des frigos toujours bien remplis de bonnes choses. Du coup elle venait plus tôt le matin. Un bon investissement pour l'entreprise.

Delicorner ne veut pas donner n'importe quoi aux salariés qu'il restaure : "On mise vraiment sur des produits qui sont de très bonne qualité, qui donnent de l'énergie, qui sont bons à consommer sur le lieu de travail, comme des fruits secs qui améliorent la concentration, l'énergie, etc."

Mais évidemment la crise sanitaire est passée par là. De 800 entreprises clientes, Delicorner en a perdu 500. Elle a dû licencier. Pourtant Julie Pommelet reste optimiste pour l'avenir : "Sur le long terme, on pense que le télétravail va devenir de plus en plus important.En revanche, les entreprises veulent garder des bureaux, veulent garder du présentiel pour créer de la cohésion donc on pense que notre service sera encore plus important."