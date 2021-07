Quarante idées de business originales. Koovee, des couverts comestibles

Tiphaine Guérout et ses deux couverts comestibles. (Koovee)

Si depuis le 1er janvier, les couverts en plastique sont interdits, Tiphaine Guérout et son associée Johanna Maurel, 30 et 29 ans n'ont pas attendu cette date pour agir. Dès 2018, elles lancent Koovee. "C'est la première entreprise de couverts comestibles, c'est vraiment comme des petits biscuits qui vont nous servir à manger notre repas et à la fin on mange les biscuits, indique Tiphaine Guérout. On les croque comme on croquerait dans un biscuit."



Comment leur est venue cette idée ? Tiphaine et Johanna suivaient l'évolution de la loi Egalim, qui interdit le plastique, et elles ont compris qu'il y avait une ouverture. "Quand on s'est interessées aux alternatives aux couverts en plastique on s'est aperçues qu'il n'y avait rien. Parce que le bois n'est pas bon en bouche. Parce que le bioplastique qui était autorisé au départ est devenu interdit dans la loi Egalim, donc il n'y avait pas grand chose, analyse Thiphaine Guérout. Cette idée de faire des couverts en biscuit avait donc tout son sens parce que ça permettait de faire un produit qui est français, qui est zéro déchet, qui est bon et qui rassemble autour d'une solution qui est positive plutôt que de diviser. Souvent dans l'écologie les sujets divisent." Des couverts en biscuit qui ne vont pas jusqu'à couper la viande mais qui sont conçus pour les repas sur le pouce, les pique-niques. Une invention dans l'air du temps. Koovee, c'est déjà sept personnes, pas de levée de fond mais déjà des revenus. Et un bel avenir.