Quarante idées de business originales : Granny et Charly, un service de mise en relation entre étudiants et personnes âgées

Ce site permet d'un côté aux personnes âgées qui veulent rester à leur domicile mais qui ont besoin d'aide ou tout simplement de compagnie, et de l'autre des étudiants qui ont un peu de temps, beaucoup de bonne volonté et l'envie de gagner un peu d'argent.

L'idée de Granny et Charly, Amélie Frély n'a pas eu à aller très loin pour la chercher. Elle lui a été inspirée par "ma grand-mère. Elle est en perte d'autonomie, elle a 87 ans et elle a besoin d'aide pour aller au marché parce qu'elle s'essoufle énormément. Donc aujourd'hui on a notre étudiante Fanny qui l'accompagne depuis un an." Granny et Charly a été lancé en avril 2020, en plein confinement. Les "Charly" sont un peu des petits-enfants qui s'occupent de leurs grands-parents.

Le plus que l'on fait, c'est la compagnie. Tout simplement aller se promener, donner le bras, faire des activités de jeux... Amélie Frély sur franceinfo



Les étudiants viennent de tous les horizons. Ils ont souvent eu une expérience dans l'associatif ou ont déjà dû s'occuper d'un proche âgé. Ils sont aujourd'hui 3 500 partout en France, y compris dans les zones rurales. Ils gagnent 10 euros de l'heure, mais l'intérêt financier ne doit pas être le seul moteur