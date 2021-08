Quarante idées de business originales : faire fructifier l'argent épargné pendant les confinements

Une tirelire en forme de cochon sur des euros en pièces et en billets. Photo d'illustration. (JEAN-LUC FLEMAL / MAXPPP)

Les Français étaient déjà les champions de l'épargne. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Marc Templeman, le fondateur de l'application Cashbee : "C'est vrai que pendant la crise, on en a mis une couche monstrueuse. On a mis une centaine de milliards d'euros de plus de côté."

Le problème n'est pas tant de savoir mettre de côté, le problème est vraiment de savoir quoi en faire. Marc Templeman à franceinfo

Pourquoi cette épargne record ? Pour Marc Templeman il y a deux facteurs : "Le premier est le manque de possibilités de le dépenser. Durant les confinements, il était impossible d'aller se retrouver dans un restaurant, d'aller dans un magasin, etc. Et le deuxième, c'est que la crise du Covid a quand même créé un climat d'anxiété qui ne stimule pas les dépenses", estime Marc Templeman.

Cashbee a démarré à trois. Ils sont désormais quinze, dont la moitié de développeurs. Pour rendre très simple l'épargne, qui ne l'est pas forcément. Ce site commercialise en fait les livrets d'une banque qui n'a pas de réseau. Cashbee pense maintenant à s'étendre à l'étranger, fort d'une progression spectaculaire en France.