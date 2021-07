Quarante idées de business originales : du mobilier pour le télétravail

Exemple de mobilier proposé par Slean. (Slean)

C'était la bonne idée au bon moment. En avril dernier, Martin Sauer devait, avec ses deux associés designers, lancer une ligne de mobilier. Ils ont dû tout arrêter. Pivoter, comme on dit. Le concept de Slean c'est "l'idée est de réconcilier l'ergonomie et le design pour avoir à la fois des produits sur lesquels on va pouvoir travailler toute la journée mais que l'on va pouvoir mettre chez soi directement, suffisamment esthétiques pour se retrouver dans son salon. Surtout ils se démontent très facilement pour disparaître quand on n'en a plus besoin."

Concrètement, ce sont plusieurs bureaux, dont un réglable en hauteur, qui permet de travailler assis ou debout. Et des chaises, validées par un ostéopathe spécialisé en ergonomie du travail. Tout est fabriqué en France et garanti à vie.



Slean a surfé sur la vague, au bon moment. En partant pourtant avec zéro euro et un crowdfunding, une levée de fonds participative, de 20 000 euros seulement, histoire de vérifier que le concept plaisait.