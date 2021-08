Quarante idées de business originales : Alancienne, une plateforme pour se faire livrer des produits frais en circuit court

Un panier de légumes frais. Photo d'illustration. (FRANCK DAUMAS / RADIO FRANCE)

Alancienne est un site internet. Un de plus ? Pas sûr. L'idée est de livrer chez vous des produits ultra frais, agroécologiques, en direct des producteurs locaux, à moins de 200 kilomètres de votre domicile. Avec un petit plus : "L'intérêt, c'est que c'est cueilli le matin, livré chez les gens le soir même." dit Paul Charlent qui ajoute : "On livre les produits frais, fruits et légumes, tous les produits laitiers, viandes, produits d'épicerie, pâtes, pains, on fait même de la bière. Tout cela en ultra local, à moins de 200km, avec des producteurs engagés en agroécologie, en durable."

Alancienne s'est lancée à Paris et en petite couronne, puis s'est étendue à Lyon et à Bordeaux. De grandes agglomérations où il est difficile de consommer local. Les produits sont empaquettés puis livrés à domicile en scooters électriques. Côté producteurs, la sélection est drastique.

On a un 'sourcing' assez minutieux. On regarde comment ils travaillent. On regarde toute la ferme de A à Z. Paul Charlent à franceinfo

L'idée est venue à Paul Charlent, qui a fait Centrale puis est allé étudier à Berkeley, en Californie, au pays de la malbouffe. À son retour en France, Paul Charlent lance donc le site internet, qui veut aider les consommateurs à mieux manger, mais aussi les agriculteurs à mieux gagner leur vie.

La crise sanitaire, en faisant redécouvrir les producteurs locaux, a donné un gros coup de pouce à Alancienne.