Paroles de DRH en période de Covid-19, avec Diane Deperrois, d'Axa : "il a fallu beaucoup écouter"

100% des salariés en télétravail, chacun chez soi, du jour au lendemain, alors que tout le monde avait l'habitude de travailler ensemble : l'un des défis de Diane Deperrois, DRH d'Axa France, a été d'imaginer des façons de récréer du lien quand le confinement s'est imposé, au début de la crise du Covid-19 : "Les RH se sont transformés en animateurs et on a créé des formats qui sont complètement nouveaux. Des formats qui nous permettent de faire des challenges ensemble, de jouer ensemble, de se lancer des défis équipe à équipe, personne à personne. On a, autour de ces jeux-là, recréé de l'informel et du collectif pendant ces temps de confinement qui sont longs."

"Le côté positif de la relation humaine"

Comment imagine-t-on, quand ça n'est pas son métier, ces nouvelles façon d'être ensemble ? La réponse de Diane Deperrois est claire : "Il a fallu phosphorer, mais il a fallu aussi écouter le terrain. On a fait des sondages, régulier, en disant : 'dites nous qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, qu'est ce qui vous manque ?' On a pris le pouls et après on a ajusté nos formats."

Pour un peu, la DRH dirait presque : vive la crise. "En période de crise, il y a un phénomène de ralliement, on se tient tous ensemble, on se soutient. Et ça on a envie que ça continue !" Demain, l'entreprise fonctionnera en mode hybride, moitié télétravail, moitié présence sur site. Un nouvel équilibre que la crise a permis de trouver :"C'est une crise qui a des aspects durs mais qui a aussi des aspects merveilleux : les gens se débrouillent pour que ça fonctionne. Il y a ce côté positif de la relation humaine, même à distance, on était en relation, on a fait entreprise ensemble, même à distance." souligne Diane Deperrois.