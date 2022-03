Les salariés du privés ont fui les grandes villes pendant la crise sanitaire

Pour vivre heureux, vivons... au vert ? Le télétravail et la crise sanitaire ont bel et bien amené des dizaines de milliers de salariés à quitter les grandes villes pour s'installer à la campagne. Une étude du ministère du Travail le confirme. Elle a été menée sur les salariés du privé entre les mois d'avril 2020 et 2021. Les départs de Paris pour des destinations éloignées de plus de 100 kilomètres ont augmenté de 34%, soit 4000 déménagements supplémentaires en un an. Durant cette même période, les arrivées ont reculé de 12%

Effet "donut"

Toutefois, les citadins déménagent globalement à moins de 100 kilomètres de chez eux, vers les périphéries des grandes villes. Aux États-Unis, où cet exode urbain est aussi observé, les économistes parlent d'"effet donut" : les centres-villes se vident et, dans le même temps, les villes moyennes proches se densifient. En France, les notaires remarquent le même mouvement, souligne la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), qui publie cette étude.

Mutation du le marché du travail

7% des entreprises qui éprouvent des difficultés de recrutement l'attribuent directement au fait que leurs salariés ont déménagé. 30% d'entre elles ont réadapté leur organisation en proposant plus de télétravail. Car la grande majorité des citadins qui ont déménagé pendant la crise sanitaire exercent un métier où le télétravail est possible (services administratifs, comptabilité, finance, informatique, banque et l'assurance). Ils contribuent aux deux tiers de la hausse des départs des métropoles pour s'installer à plus de 100 kilomètres.

Autre chiffre : la moitié de l'augmentation des déménagements à destination d'un département rural est attribué à ces salariés qui travaillent à distance. La crise du Covid-19 a accéléré cette tendance, mais ce phénomène existait déjà dans les cinq plus grandes métropoles urbaines de France : les salariés s'installent plutôt dans la couronne des centres-villes.