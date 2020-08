Ils ont changé de vie. Géraud, d'un congé sabbatique à l'écriture d'un livre pour arrêter de fumer

Une cigarette écrasée dans un cendrier. (PATRIK STOLLARZ / AFP)

Géraud aura été ce que l'on appelle très "corporate", pendant ses 14 ans de carrière dans la grande entreprise traditionnelle, très impliqué, très loyal, cherchant sans cesse à améliorer la performance. Mais comme beaucoup, en quête de sens, il a envie d'une pause. Une année sabbatique : "J’ai fait des missions humanitaires, notamment au Népal, aux Philippines, j’ai fait aussi le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en entier. Je suis revenu du congé sabbatique, j’avais vu pas mal de choses et je sentais que j’avais besoin de faire autre chose et de quitter le monde classique de l’entreprise. Je ne savais pas encore comment ni par quel moyen j’allais y arriver mais j’avais ça en tête." Et la voie, c'est un oncle auquel il est très attaché qui va lui montrer. Il est en train de succomber à un cancer du poumon. Géraud va l'accompagner jusqu'au bout. "J’ai vu ce que c’était qu’un cancer du poumon ce que c’est que ça signifiait en terme de souffrance physique et de souffrance psychologique, parce qu’il y avait une souffrance en lui de se dire je vais quitter ma famille à cause de la cigarette."

Il décide d'en faire un livre. Mais il n'est ni journaliste, ni tabacologue. En revanche, il parle parfaitement l'anglais et sait faire des recherches : "Comme je voulais être le plus efficace possible et le plus crédible possible j’ai travaillé avec des médecins qui ont relu tout ce que j’écrivais et puis je l’ai soumis aussi à beaucoup de fumeurs et d’anciens fumeurs." Sans attendre d'avoir une maison d'édition, Géraud écrit tout et peaufine tous les détails : "J’ai même fait appel à une illustratrice pour qu'elle habille le livre et pour que l’éditeur reçoivent quelque chose d’assez abouti." Et ça marche. Trois mois après Hachette le rappelle. Déjà 15 000 exemplaires vendus en France. Le livre est sorti en Espagne, il est publié aussi au Mexique, en Colombie, au Pérou et au Chili. Avec sa méthode Tesk, pour The tobacco escape book, Géraud vise le marché chinois et le monde anglo-saxon.

Mais surtout, en vrai entrepreneur, il propose des produits dérivés : "Je propose une offre pour les entreprises et pour les établissements scolaires qui, à terme, inclura l'utilisation de l’application." Au-delà du succès économique, de la reconversion réussie, il y a surtout un sentiment de servir – enfin, par comparaison à son ancien métier – à quelque chose : "Il y a des gens qui arrêtent de fumer, il y a des gens qui ne vont pas mourir d’un cancer du tabac, j’en suis très fier, grâce au livre."