"Enercool", des peintures qui permettent de baisser la température des bâtiments

Les peintures réflectives, capables de renvoyer la chaleur, et notamment les infrarouges pour faire baisser la température des bâtiments, le procédé existe déjà, notamment aux États-Unis. Maxime Claval a fondé Enercool à Nantes, pour répandre cette technologie partout en France.

"Ce sont des peintures qu'on applique sur des toitures et qui vont faire baisser entre 3°C et 6°C la température dans les bâtiments." Maxime Claval sur franceinfo





Maxime Claval et ses deux associés viennent du monde des start-ups, de l'univers du numérique. Pour lancer Enercool, il a fallu s'appuyer sur le savoir faire d'un industriel. "Précisément on l'a co-développé. Je suis ingénieur thermicien sur la partie économie d'énergie et compréhension du bâtiment. On s'est associé avec un fabricant de peintures qui sait fabriquer de la peinture depuis 40 - 50 ans et on a codeveloppé la peinture ensemble pour établir une nouvelle formule de peinture", détaille Maxime Claval.

L'industriel fabrique, et l'équipe d'Enercool vend, notamment aux particuliers qui veulent voir la température de leur logement baisser ou leur facture de climatisation chuter de 30% Cette entreprise vend même des tuiles ou des ardoises et Enercool fournit des peintures colorées. Les trois associés vivent déjà de leur business. Ils ne sont pas les seuls sur le créneau, ils ont de la concurrence. La jeune société vise déjà l'étranger pour se développer. Même si rien qu'en France, le marché est énorme.