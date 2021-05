Emploi : une application propose d’envoyer des compliments à ses collègues

Un exemple de compliment anonyme collecté par l'appli Listen Léon. (LISTEN LEON)

L'idée de Listen Léon est venue à sa fondatrice en écoutant une conversation de couloirs où il était question d'elle. Elle travaillait chez Airbus et elle avait surpris ses deux supérieurs hiérarchiques dire le plus grand bien d'elle, alors qu'elle croyait ne pas être à la hauteur de son poste. Marion Choppin a alors l'idée de lancer Listen Léon. Une application qui permet de faire des compliments à ses collègues. L'originalité, c'est que ces compliments sont anonymes, ce qui, d'après ses concepteurs, est la garantie d'un message sincère, désintéressé, sans rien attendre en retour et qui permet de ne pas se sentir redevable. Des textes d'un minimum de 140 caractères, des "léons", que l'on reçoit sur l'application. "Léon," comme un clin d'œil à leur mascotte "Léon le paon", "né pour briller où qu’il soit".

Pour la créatrice de l'appli, il s'agit de faire prendre conscience aux salariés des qualités qu'ils ne se connaissaient pas et de leur propre importance au sein de l'équipe. Un facteur essentiel de motivation et de bien être. D'ailleurs, des universitaires de Suède et du Canada étudient son impact sur la santé psychologique des salariés. Listen Léon permet si on le souhaite d'obtenir une cartographie de ses points forts. L'application peut aussi, au niveau d'un service ou d'une entreprise, obtenir une photographie à plus grande échelle, pour comprendre les forces de son entreprise et pourquoi pas choisir des formations adaptées pour rectifier le tir.

Un fonctionnement simple

Un algorithme l'aide en temps réel à s'assurer que le message est bien positif, compréhensible et qu'il met en avant des qualités précises et concrètes, comme par exemple les fameuses soft skills, les compétences douces tellement appréciées en entreprise. On est guidé dans la rédaction pour améliorer graduellement sa qualité et sa longueur. On peut aussi aller piocher dans une liste de 43 forces qui résument les qualités du destinataires. Cela peut être l'altruisme, la créativité, l'ouverture d'esprit ou encore le travail d'équipe.

Ce type d'application a le vent en poupe. Il en existe d'autres comme Cocoworker, 5feedback ou encore Superlike. L'isolement dans lequel nous a placé le télétravail, a clairement donné un coup de pouce à ces outils.