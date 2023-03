Emploi : la franchise séduit de plus en plus de salariés en quête de reconversion

Le salon de la franchise ouvre ses portes dimanche 19 mars à la Porte de Versailles, à Paris. Une étude dresse le portrait de ceux qui se lancent dans cette voie : beaucoup d’anciens salariés et de plus en plus de seniors.

Devenir patron : l'idée séduit toujours les salariés. Si l’âge moyen de ceux qui rejoignent un réseau de franchise est de 35 ans, Véronique Discours-Buhot, la présidente de la Fédération française de la franchise, note des évolutions ces dernières années avec notamment l’arrivée de plus en plus de seniors qui, dit-elle "en ont marre du salariat ou sont poussés vers la sortie" et qui voient donc dans l’ouverture d’un commerce en franchise une bonne façon de terminer leur carrière. "Pour remettre les seniors au travail, résume-t-elle, la franchise, c’est une bonne option !". Rappelons que le système consiste à profiter de la notoriété d’une marque et à ouvrir son propre point de vente ou sa propre entreprise.

>> Avec la crise sanitaire, la franchise séduit un nouveau public

Pour ces profils, la franchise est souvent synonyme d’une reconversion. Plus des trois quarts de ceux qui décident de se lancer dans la franchise sont d’anciens salariés et 43% ont changé de secteur d’activité à cette occasion, selon la dernière étude de la Banque Populaire sur la question. La présidente de la fédération française de la franchise voit beaucoup de cadres en reconversion pousser la porte des réseaux, de plus en plus de femmes, et aussi, c’est nouveau, de plus en plus de jeunes, en première partie de carrière. Bon nombre d’entre eux ont un niveau d’études modestes, puisqu’on trouve 36% de ces nouveaux entrepreneurs qui n’ont qu’un bac ou moins.

Entreprendre en franchise coûte environ 20 000 euros pour une petite entreprise de services à la personne qui ne va pas demander d’investissement immobilier. Ça pourra être par exemple de la livraison à domicile de repas pour personnes âgées ou du service à domicile via une grande enseigne. Ça peut grimper à plusieurs centaines de milliers d’euros pour une grande chaîne de restauration rapide ou un supermarché.

Où se renseigner ?



Le salon de la franchise est l’occasion de prendre des renseignements auprès d’avocats ou d’experts-comptables. Pour plus de garantie, mieux vaut s’engager auprès de réseaux qui sont membres de la Fédération française de la franchise, qui fait un écrémage, reposant notamment sur un code déontologique.