Covid-19 : le nouveau protocole sanitaire dans les cantines

Une cantine d'entreprise à Vesoul (Haute-Saone). Photo d'illustration. (Jean-Francois FERNANDEZ / RADIO FRANCE)

On va pouvoir de nouveau déjeuner à plusieurs à la cantine. À partir du mercredi 9 juin, la règle qui voulait que les salariés déjeunent seuls au restaurant d'entreprise en laissant une place vide en face de soi et en respectant une distance de deux mètres d’avec son premier voisin ne s’appliquera plus. Le nouveau protocole qui vient d’être publié par le ministère du Travail autorise à nouveau les déjeuners à plusieurs. Comme aux terrasses des restaurants, le nombre maximum a été fixé à six par table, des groupes constitués venant ensemble ou ayant réservé une table ensemble. C’est donc la fin de la règle qui voulait que chaque salarié dispose autour de lui d’un espace de huit mètres carrés inoccupé.

Ces nombreuses règles assez strictes continuent toutefois à s’appliquer, comme l’espacement entre chaque table. Il doit être de deux mètres sauf si une paroi fixe ou amovible est placée entre deux tables. Dans la file d’attente, les salariés devront respecter une distance d’un mètre entre chaque personne et garder leur masque, comme pour tous leurs déplacements à l’intérieur du restaurant d’entreprise. Comme les autres restaurants, les cantines d’entreprise devront respecter une jauge : pas plus de 50% de taux d’occupation. Et les horaires continueront d’être rallongés pour permettre un meilleur étalement des convives.

Le nouveau protocole insiste sur l’aération des locaux

Tout comme dans les espaces de travail, l’aération est le nouveau mot d’ordre des pouvoirs publics. Pour les restaurants d’entreprise, il est demandé d’aérer par deux points distincts, une porte et une fenêtre, par exemple, quelques minutes toutes les heures, de façon à maintenir le taux de CO2 sous un certain seuil. Des études montrent en effet que plus le taux de CO2 est élevé, plus le risque de contamination est important.

L’entreprise doit continuer de mettre à disposition du gel désinfectant à l’entrée du restaurant et après les caisses. Les restaurants d’entreprise doivent poursuivre la mise en place de paniers à emporter à consommer sur le poste de travail. Les bars à salade et l’offre en vrac ne feront pas leur réapparition de sitôt, tout comme les salières, poivrières, carafes, fontaines à eau et corbeille de pain. Prochaine étape à suivre le 30 juin, au moment de la réouverture normale des restaurants.