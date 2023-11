Ceux qui rêvent de travailler au Québec ont jusqu’à dimanche minuit pour tenter leur chance

Le samedi et le dimanche à 7h26 et 9h26

Le Québec propose 1400 offres d’emploi aux travailleurs européens. Les Français sont en première ligne dans cet appel. Il reste quelques heures pour postuler.

Les Français qui souhaitent aller travailler au Québec ont toutes leurs chances, d'autant que la Belle province recrute à tour de bras. Explications avec Sarah Lemoine.

franceinfo : Pourquoi le Québec cherche-t-il de la main-d’œuvre étrangère ?

Sarah Lamoine : Deux raisons principales : le Québec a un taux de chômage très faible et manque cruellement de travailleurs dans certains secteurs ; en parallèle, un Québécois sur quatre va partir à la retraite d’ici dix ans, ce qui représente 1,4 million d’emplois à pourvoir d’ici là. Les Français partagent la même langue que les Québécois, c'est un atout, et ils sont recherchés pour leurs compétences, grâce à leurs excellentes formations.

La palette d’emploi est-elle large ?

"Un quart des offres est concentré dans l’informatique" indique Paul Goret, de la Délégation générale du Québec à Paris, avec beaucoup d’offres, notamment, dans le jeu vidéo. Mais il y a aussi des postes dans la santé, les services sociaux, l’enseignement, le BTP, les transports, l’aérospatiale, la finance ou l’hôtellerie-restauration. Ce sont au total 1400 offres de postes à pourvoir.

Comment faire pour postuler ?

Sur le site internet Journées Québec France. Il faut s’inscrire, choisir une offre d’emploi, indiquer ses compétences, écrire une lettre de motivation et ajouter son CV. Et ce, avant demain soir minuit ! Les entreprises québécoises se déplaceront à Paris les 16 et 17 décembre prochain. Les candidats sélectionnés seront invités à passer des entretiens. Pas de panique si vous ratez cette session de recrutement, le Québec en organise deux par an, et cela dure depuis 15 ans, avec à chaque fois de nouvelles offres et de nouveaux secteurs.

Justement, quels sont les résultats de ces opérations ?

L’an dernier, 3500 candidats ont été invités à des entretiens d’embauches. 350 à 400 ont signé un contrat de travail, soit 10% d’entre eux. Il y a trois grands types de profils : des jeunes avec au moins deux ans d’expérience, des couples dans la trentaine avec enfants, des seniors qui cherchent un nouveau défi ou qui n’arrivent pas à trouver un emploi en France. "C’est l’expérience qui compte", pas l’âge, indique malicieusement la Délégation générale du Québec à Paris.