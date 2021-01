Ces métiers qui recrutent malgré la crise : la Sécurité sociale

La Sécurité sociale de Rennes (Ille-et-Vilaine). Photo d'illustration. (RICHARD VILLALON / MAXPPP)

La Sécurité sociale recrute, mais aussi les Caisses d'allocation familiales, les Caisses primaires d'assurance maladie, l'Urssaf, les Caisses d'assurance retraite Au total 150 000 salariés, avec un très fort taux d'encadrement, puisque plus d'un salarié sur trois est cadre. 7 000 embauches sont réalisées tous les ans, avec une belle constante, et en période de crise sanitaire, des recrutements en plus, pour faire face à l'urgence, pour faire du "contact tracing", suivre les cas contacts et les personnes positives au test. Raynal Le May, directeur général de l'Union des caisses nationales de Sécurité sociale (Ucanss), l'organisme qui chapeaute toutes ces entités : "Aujourd'hui, sur la mission 'contact tracing', nous avons 10 000 salariés mobilisés, avec des CDI des Caisses primaires d'assurance maladie, mais nous avons aussi recruté de 2 000 à 3 000 CDD pour compléter les équipes."

Ces recrutements particuliers pourraient se poursuivre si la situation sanitaire l'exige. Raynald Le May évoque les profils recherchés : "Sur ce type de métier, nous recrutons des personnes qui ont de bac à bac+2, bac+3 et qui ont une forte appétence pour le relationnel, la relation avec les assurés."

Des "compétences douces"

Le goût du contact, des compétences relationnelles : on parle aussi de "soft skills", de compétences douces, elles sont très recherchées dans les différents organismes de la sécurité sociale. "Comme tout recruteur, on examine les CV mais lors des entretiens, on regarde aussi cette appétence pour la relation." dit Raynald Le May.

Il y a 80 métiers à la Sécurité sociale. Quatre d'entre eux concentrent le plus gros des embauches comme le souligne Raynald Le May :"Les métiers en relation avec nos assurés, le téléphone, l'accueil, le traitement des mails. Autres métiers importants pour nous, les gestionnaires conseil, c'est à dire les métiers qui traitent les dossiers d'allocation logement, les dossiers de retraite, de remboursement des soins. Troisième type de métier, les managers. Et quatrième catégorie d'emploi, des experts en statistique, en informatique, en technologie de l'information et en analyse de données."



Pas besoin de passer un concours pour entrer à la Sécu et dans les autres organismes qui sont de droit privé. Pas de garantie de l'emploi à vie non plus, donc. Pour postuler à l'un des 7 000 emplois disponibles partout en France, un seul site : lasecurecrute.fr.