C'est mon boulot, pour une transition écologique ; "Roofscapes", une start-up qui permet de créer des espaces de vie sur les toits

Tout l'été, dans "C'est mon boulot", des portraits d'entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Jeudi 3 août portrait d'Olivier Faber, qui veut végétaliser et rendre accessibles les toits en pente des grandes villes.

"Roofscapes" a pour ambition de non seulement decouvrir les toits des villes de végétation, mais aussi les transformer en lieu de vie, de rencontre, pour les habitants. "Les toits représentent à peu près un tiers de la surface horizontale des villes, c'est donc une ressource considérable et on ne s'est pas encore posé la question de savoir ce que l'on décidait d'en faire, collectivement. À 'Roofscapes' ça nous interesse de proposer des solutions pour une meilleure utilisation de nos toits", déclare Olivier Faber. Quelque 70 à 80% des toits des centres-villes sont en pente. Un défi, mais pas sans solution pour les trois architectes à l'origine de cette start-up. "On développe des plateformes en bois légères que l'on pose sur les toits en pente haussmaniens ou faubouriens qui permettent de rendre accessible et de végétaliser ces toits pour faire des espaces de vivre ensemble", dit Olivier Faber.

Les plaques de bois qui accueillent la végétation font deux mètres sur quatre, et une trentaine de centimètres d'épaisseur. Une trentaine de sites sont à l'étude à Paris et en petite couronne. L'idée à germé lors des récentes canicules.