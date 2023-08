C'est mon boulot, pour une transition écologique : "Campsider" un site pour vendre et acheter du matériel et des vêtements sportifs écouter (2min)

Tout l'été, dans "C'est mon boulot", des portraits d'entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Mardi 2 août, le portrait de Arthur Rocle, qui a lancé le premier site de e-commerce dédié aux équipements sportifs de seconde main.

Des plateformes généralistes qui vendent des objets, notamment des vêtements, d'occasion, il y en a beaucoup, et des très connues, mais comme celle qu'Arthur Rocle a lancé avec son compère Thomas Gounot, 26 ans tous les deux, il n'y en a qu'une et c'est "Campsider" : "Spécialisé sur le sport, c'est la première. Aujourd'hui, on a le premier catalogue en France en termes de nombre d'articles disponibles. Sur la plateforme, ce sont quasiment 100 000 articles disponibles et plus de 100000 membres inscrits aujourd'hui sur le site", estime Thomas gounot.

La plateforme s'est spécialisée sur les sports de plein air. La spécificité de la plateforme des deux jeunes gens, c'est que toutes les annonces sont modérées une à une, par leur équipe. Avec les mêmes garanties qu'un achat neuf, y compris la possibilité de retourner son produit. Pour Arthur et pour Thomas, c'est leur première expérience professionnelle, lancée début 2021, avec l'idée que sur le sport il y avait un vide à combler. La jeune société s'étend cette année à l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne.