Réduire le plastique et le gaspillage d'eau sur les grands événements

Les festivals de l’été approchent. Il y fait souvent chaud, on y cherche de l’eau fraîche, mais comment limiter le gaspillage et satisfaire tout le monde ? Une entreprise a peut-être trouvé la bonne idée…

Chaque année, des centaines de milliers de bouteilles d’eau en plastique sont perdues sur les festivals, mais aussi durant les épreuves sportives. Les coureurs sur route, par exemple, ne veulent pas perdre de temps à remplir un gobelet, et préfèrent saisir une bouteille au vol. Le problème, c’est que la bouteille est jetée un peu plus loin, à moitié bue. On perd donc de l’eau, et il y a du plastique à recycler.

Des immenses "Cup" et des rampes de robinets offrent désormais une alternative. Le concept Rapid'Eau a été développé par l’entreprise Eurocom. Son patron, Jean-Luc Schneider, en explique le principe : "Nous proposons une Cup, qui est un gobelet géant avec des pailles, très ludique, qui devient un point de rassemblement convivial. Et pour les manifestations de très grand public, nous installons des rampes reliées à un surpresseur, ce qui permet de remplir des gobelets de 25 cl en moins d'une seconde."

Pas plus coûteux que la solution plastique

La Cup et les rampes d’eau ont été testées l’an dernier, sur des courses à pied, des tournois de tennis et des festivals. Le procédé va être développé à grande échelle, et peut-être le croiserez-vous sur la route de l'été.

Sa visibilité permet aussi à des sponsors de prendre en charge le coût d’une telle installation. Philippe Tauvel est responsable engagement de la marque MAIF, qui accompagne à la fois des événements sportifs et culturels : "Ce n'est pas plus cher que la solution plastique, et cela satisfait les participants. On voyait trop de files s'allonger près des robinets, pendant les festivals, sous la canicule, l'an dernier."

Rapid’Eau économise l’eau, évite l’utilisation massive de bouteilles plastiques et propose, en outre, des boissons à température fraîche, ce qui n’est pas négligeable.